La retirada de Natalia Pablos del club de su vida

Natalia Pablos se puso delante de los micrófonos de COPE tras irse del equipo femenino del club de Vallecas. Se mostró tajante a la hora de hablar tras marcharse del club y de la polémica que tuvo con la directica del Rayo Vallecano.

Tras todo ello, la delantera exrayista se manifestó sobre la posibilidad de regresar al club de su vida, por lo que destacó: "Mientras ese presidente esté ahí es difícil que vuelva". Palabras de la jugadora tras decidir marcharse del club.

"Me han dolido declaraciones y hay alguna que ha hecho daño", añadió la jugadora, que está dolida por todo lo sucedido, dejando claro que no podría quejarse por ser la que más cobraba en el equipo o que no le forzaron para firmar el contrato.

Afirmaciones de Natalia Pablos tras reitrarse del cuadro femenino franjirrojo tras tres meses luchando con la directiva para tener una carta de libertad para salir del Rayo Vallecano.

A pesar de ello, la directiva le pedían que tenía que cumplir los dos años más de contrato con el equipo. Por esa parte, si se quería ir e incumplir el contrato firmado poco tiempo antes, la jugadora tendría que pagar su cláusula que tenía. Una cláusula con valor de 250.000 euros que debía hacer frente Natalia Pablos.

Pero realizó el pago al club de Vallecas y se retiró de sus filas, señalando el homenaje que le hicieron las peñas rayistas, lo cual la jugadora agradeció a los aficionados el cariño recibido hacia su persona.

No cabe duda que tras toda la polémica de su retirada ha sido una dura noticia que una jugadora de tal calibre tenga que salir del club franjirrojo en estas situaciones. Una jugadora que se despidió, por el momento, del club de su vida y de sus sueños. Por lo que la delantera colgó las botas franjirrojas de una manera no muy buenas.