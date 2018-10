Álex Moreno: "Lo más importante es hacernos fuertes con nuestra afición"

Álex Moreno, con motivo de su renovación, ha invitado a sus compañeros después de la sesión de entrenamiento a la cafetería de la Ciudad Deportiva. Poco después, ha atendido a Radio Marca -donde, por circunstancias del directo, ha desvelado también no ser muy aficionado al motociclismo- para comentar su nuevo contrato y la vuelta a Vallecas después de la primera victoria de la temporada ante el Huesca. Respecto a la invitación a sus compañeros, ha comentado: "Al final es un detalle que yo quería hacer. Es una renovación. Y además qué mejor que poder jugar también este partido en casa ya. En casa es cuando más fuertes nos hacemos, con nuestra afición, que nos apoya, el número 12. Es vital jugar allí y conseguir los máximos puntos, sobre todo lo más importante es hacernos fuertes con nuestra afición. Tenemos muchas ganas de jugar, porque es un partido donde la afición siempre se hace notar y eso también es muy importante para los jugadores, y para todos los que estamos ahí. Todos vamos a una, todos queremos lo mismo y eso es lo más importante", aseguró, haciendo hincapié en la importancia de hacer de Vallecas un fortín.

Álex Moreno destaca la importancia de ir todos a una

El Rayo ha ido de menos a más, y sobre todo se ha notado la llegada de nuevas incorporaciones, a lo que ha comentado Moreno. "Empezamos la liga faltando jugadores, y empezamos jugando bien sobre todo contra el Atlético de Madrid en el Wanda. El resultado del equipo está siendo muy compacto, es un buen equipo y falta que los resultados acompañen. Algo que sí hemos visto en el partido del Huesca, que aun así se sufrió los últimos minutos. Lo importante es que en la dinámica del equipo todos vayamos a una, y si todo va bien, que vengan resultados buenos", apuntó el lateral.

Álex Moreno conduciendo un balón | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Su cambio de demarcación durante la campaña que volvió al Rayo tras su cesión en el Elche, fue una de las mejores noticias que pudieron tener los madrileños en una temporada nada buena para el equipo. Ahora, con perspectiva, así describe aquellos momentos el jugador: "He jugado de extremo, y llegó un punto que Baraja decidió ponerme de lateral, en una posición donde me dijo que podía explotar mucho más que de extremo, que tenía mucha más capacidad de recorrido y era cuestión de adaptarme. Me adapté súper bien, cada año vas aprendiendo cosas y el primer año fue de adaptación. Ya estoy muy adaptado a esa posición, a la necesidad de poder subir y bajar. El juego de Míchel hace que pueda tener mucha libertad para poder subir, y es una posición donde puedo sacar mucho partido y lo estoy sacando. En Primera División, un equipo como el Rayo, que tiene balón y esa capacidad de poder atacar, me favorece mucho esa posición".

"Si ya se ha dado el OK y todo está correcto, la afición siempre va a venir, que es de diez"

Una de las polémicas que más está marcando la actualidad del equipo de Vallecas es el estado del estadio, donde los jugadores ya han estado tras la reapertura. Moreno ha tranquilizado a la afición respecto a cómo se encuentra el feudo: "Nosotros hemos estado entrenando en el estadio. A simple vista parece que todo está bien, no sé más detalladamente, pero nosotros lo que hacemos es entrenar y que tengan que hacer el resto el trabajo para que todo esté bien, pueda venir la afición y no pase nada. Si ya se ha dado el OK y todo está correcto, la afición siempre va a venir, que es de diez. Toca ir a por el partido, que necesitamos siempre sumar, y sabemos que en Primera División rivales así, de mitad de la tabla para abajo, es importante ganarlos", afirmó reforzando sus ganas de afrontar el encuentro.

Álex Moreno celebrando un gol | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Se mostró cauto a la hora de hacer un pronóstico sobre cómo acabará el equipo la temporada: "No sé ahora mismo decirte en qué posición, pero con que nos salvemos y de ahí hacia arriba, genial. Está claro que nuestras aspiraciones siempre van a ser a lo máximo posible, lo principal es salvarnos y a partir de ahí, todo lo que sea bueno, bienvenido será", aseguró.

La buena conexión, uno de los puntos a favor del Rayo de Míchel

Respecto a la adaptación de los últimos fichajes, se ha mostrado contento con el nivel que ha cogido el equipo, tanto a nivel grupal, como individual: "Muy bien. A varios jugadores ya los conocía de años anteriores, o de jugar contra ellos y súper bien adaptados. Ha costado los primeros días, cogiendo el ritmo de la filosofía del míster, pero se ve en el terreno de juego. La buena conexión que tenemos entre todos y el buen rollo, haciendo piña, haciendo cenas y picoteos, como el de hoy… Al final todo suma para que vayamos remando en la misma dirección", finalizó para terminar la conexión con el programa de Marca.