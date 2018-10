Mariano: "Tenía muchas ganas"

Sin duda una de las imágenes que dejó el partido de ayer frente a la Roma fue el debut del nuevo "7" blanco. Un dorsal exigente en toda regla y ante el público del Santiago Bernabéu.

El debut de Mariano con el Real Madrid se hizo esperar. Lopetegui decidió reservarlo en los primeros cuatro encuentros de la competición doméstica. A pesar de esto, Mariano no pudo tener mejor estreno. Ante la Roma, en el primer partido de Champions de esta nueva temporada. Demostró ser todo un killer y no se lo pensó dos veces. Le llegó el balón y se sacó de la manga un disparo potente que se coló por la escuadra de la portería rival.

Tras el encuentro, Mariano atendió a los medios de comunicación. “Estoy muy contento por el estreno, la victoria y el debut con gol. Me he sentido muy apoyado y querido por el Bernabéu, tanto en el calentamiento como al entrar al campo, y estoy muy agradecido por cómo me han recibido”.

El peso de llevar el "7" en la espalda

“Tenía muchas ganas. Intento trabajar todos los días para devolver a la afición el apoyo que me da. Llevar el 7 es un peso muy grande porque los jugadores que lo han llevado han sido y serán eternos", afirmó.

Mariano destacó la competencia sana que existe en el vestuario e hizo hincapié en el buen inicio de temporada."Pienso en seguir trabajando. Somos un equipo y somos compañeros, no rivales. Todos me han dado la enhorabuena al acabar el partido y estoy muy agradecido. Creo que el equipo ha empezado con mucha fuerza, estamos jugando bien, y vamos a intentar llegar lo más lejos posible”.

El delantero blanco no olvidará ese partido. Por haber vestido de nuevo la camiseta blanca, por portar un dorsal tan histórico y por marcar un golazo para cerrar el marcador.