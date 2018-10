Analizando a Domínguez Cervantes, árbitro del Oviedo - Elche

Como cada semana, conocemos, gracias a la información facilitada por la Real Federación Española de Fútbol, qué arbitro se ocupará de arbitrar todos y cada uno de los partidos de LaLiga1|2|3.

En este caso, y a lo que al Real Oviedo le concierne, la designación ha querido que sea el árbitro andaluz, Domínguez Cervantes, un recién llegado a Segunda División, el que se cruce en el camino del conjunto carbayón.

Abraham Domínguez Cervantes (Málaga, 1986) pertenece, por tanto, al Comité Técnico de Árbitros de Andalucía. Tras siete temporadas en la división de bronce del fútbol español, dio el salto al Fútbol Profesional a los 31 años, una edad con la que aparentemente todavía puede lograr algo bonito en el mundo del arbitraje.

Cabe destacar de este colegiado, que fue precisamente en la temporada en que logró el ascenso, una de las que menos tarjetas amarillas tuvo que mostrar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a lo largo de su carrera ha ido adquiriendo esa experiencia que le ha dotado de una autoridad que cualquier árbitro de Segunda División ha de tener para enfrentarse a jugadores de élite y a estadios que aprietan como El Sadar, El Molinón o Riazor.

Si comparamos su temporada 2012/2013 con la pasada, la 2017/2018, vemos que el número de tarjetas amarillas mostradas por el andaluz se ha reducido hasta casi la mitad. ¡Un 44% en el mismo número de partidos!

De los dos partidos que Domínguez Cervantes lleva en el fútbol profesional, todo aficionado al fútbol se ha quedado con uno. El famoso Las Palmas 4-0 Nàstic, por la expulsión de César Arzo. Muy discutida por el conjunto granota.

El partido que arbitre en el Carlos Tartiere será el tercero de su trayectoria en Segunda. La última tarde sanmateína de Oviedo verá un duelo entre un equipo que quiere encontrarse con el triunfo en casa, algo que no ha llegado aún -un empate y una dolorosa derrota- y otro que no sólo quiere estrenar el casillero de victorias fuera de casa, sino también el general. Y es que la única victoria del Elche en lo que va de temporada no fue en Liga sino en la segunda ronda de Copa, por dos a uno ante el Granada, en el Martínez Valero.

Partido de necesidades el que se encontrará Domínguez Cervantes en Buenavista, por muy pronto que sea. Los cinco puntos de diferencia que hay ahora mismo entre Oviedo (10º) y Elche (20º) harán del encuentro del domingo un choque en el que cada disputa cuenta para cambiar la dinámica de un equipo que quiere ascender y de otro que quiere empezar a asomar la cabeza de entre las arenas movedizas.

El extremeño Ortiz Calderón (asistente 1), el murciano López López (asistente 2) y el gallego Pastoriza Iglesias (cuarto árbitro) trabajarán en equipo para que tanto a López de la Fuente (informador) como al respetable del Nuevo Tartiere les agrade el arbitraje de este colegiado recién ascendido a Segunda División.