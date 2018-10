El ascenso parece haber enterrado a la SD Huesca

La SD Huesca parece haberse sumido en una espiral de derrotas desde el ascenso a Primera División. La falta de jugadores que puedan dar la talla ante plantillas difículmente igualables como son la del Real Madrid o el FC Barcelona es un de los ingredientes principales a la hora de analizar el por qué de la mala racha del conjunto aragonés. Sin embargo, no es el único ya que se puede observar también cómo el cuerpo técnico se encuentra en una situación en la que las tácticas empleadas hasta ahora no dan los mismos frutos que antes.

Leo Franco se incorpora en el encuentro de mañana en el nuevo Alcoraz como técnico principal del club. Según señalan algunos medios, parece ser que está buscando una nueva táctica en el campo de juego en la que se pase de un 4-4-2 a un 4-1-4-1 que de mayor agilidad al campo de juego y permita a cada uno de los jugadores centrarse en las zonas del campo en las que poseen una mayor eficacia.

Predecentes de los oscenses

Tras el fatídico encuentro con el Barcelona en el Nou Camp, donde la derrota fue aplastante para los oscenses (8-2), volvieron a perder contra el Rayo Vallecano, en casa (0-1), asunto que puede tener una mayor carga ya que el club madrileño se encontraba en una situación similar (habiendo ascendido de forma simultánea) y contando con una desventaja, y es que jugaba fuera de casa (hay que recordar que el Estadio de Vallecas se encuentra en fase de obras por lo que las autoridades decidieron clausurarlo).

¿Cuál es la situación de la plantilla?

Cucho y Gallar vuelven al césped de El Alcoraz con el ganas de victoria. Por otro lado, Gonzalo Melero, con el que cuenta Franco para apoyar el ataque contra los donostiarras, parece haber firmado con el Villareal CF por lo que su presencia en la lista titular puede que no sea del todo definitiva.

Mención aparte merece Jorge Pulido. El central parece ser pieza clave en todos los esquemas de Franco y es que su posición inamovible es la que marca el compás de la plantilla en el terreno de juego donde aseguran que deben mantener una posición fuerte y más si es el su propia casa.

El Alcoraz, campo de Primera

La subida a Primera División trae muchas alegrías, pero también una gran cantidad de gastos, desde el punto de vista económico, a los que clubes modestos como el Huesca se les hacen cuesta arriba.

Los aragoneses debían de adecuar El Alcoraz, según la legislación vigente, en lo relativo a capacidad y seguridad del campo. Para ello, se han necesitado cerca de 4 millones de euros, suma relativamente baja para los ingresos que suelen obtener clubes de Primera División. En definitiva, se ha aumentado la capacidad a 7.500 espectadores, se han construido palcos a las autoridades y palcos VIP, además de la remodelación de la sala de prensa y se ha iniciado la obra de un graderío inferior de tribuna.

No obstante, lo que más preocupaba a los directivos era la colocación del nuevo césped ya que no deseaban repetir situaciones como las del Valladolid CF en el José Zorrilla, que tras el encuentro del 25 de agosto contra el Barcelona CF que desembocó en una multa de la FEF por no haber acometido las obras en su momento de una forma correcta con lo que se amenzaba la seguridad de los jugadores en el terreno de juego.