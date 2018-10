El Lealtad jugará la final de Copa

Partido de vuelta de la primera semifinal de Copa Federación la que enfrentaba en el Nuevo Nalón a L'Entregu y Lealtad de Villaviciosa. Los maliayos llegaban con una renta favorable de 4-1 del encuentro en Les Caleyes, por lo que Samuel Baños rotó en el once, con siete cambios respecto al equipo que ganó en El Candín en compromiso liguero. Por su parte, L'Entregu se lo creía, y hacía bien, así Marcos Suárez no dejaba ni un gramo de pólvora en el banquillo. Con todo el técnico entreguín en busca de la heróica. De los titulares habituales, sólo Polo y el mediocentro Miguel aguardaban en el banco.

El partido empezó como siguió, muy entretenido, con tensión y choques constantes entre ambos contendientes. No tardó en llegar la primera clara, y fue para el Lealtad. Disparo de Medori al que respondió Alberto con un paradón. Paradón que repitió en el rechace, que recogió Zucu y el meta mandó a bocajarro a córner. Contrarrestó rápido L'Entregu con otra clarísima en los pies de Marcos Iglesias. Pared entre Marcos y Riki, y el "9" que cruzó en exceso muy muy cerca del palo izquierdo de la meta del hoy titular Emilio. Un Marcos que mantuvo una lucha espectacular con el central maliayo Albuquerque durante todo el partido. Qué dos trenes de mercancías. El partido estaba entretenidísimo y a la media hora, el penalti. Derribo de Emilio que salió pasado de revoluciones en la acción y se llevó puesto a Marcos Iglesias dentro del área. López Abelleira no dudó, once metros. La reventó Riki si opción para el meta. Gol, y la grada del Nuevo Nalón que se lo creía. 1-0 y al descanso, le hacían falta dos a los locales.

Arrancó la segunda parte y arrancó con un bidón de agua congelada para L'Entregu. Minuto tres y balón al segundo palo donde llegó Manu Medori para el empate. No decayó L'Entregu, que reclamó otro nuevo penalti por unas manos en la barrera en una falta botada por Alonso. Lo parecían. Las protestas por la acción le salieron muy caras al equipo local, ya que Riki vio dos cartulinas amarillas prácticamente seguidas y dejó a su equipo con diez, justo a la vez que López Abelleira, al que se le iba el partido de las manos, mandó también a la caseta a Samuel Baños, entrenador del Lealtad y a Javier Fermín, delegado local. El partido ya era un correcalles, y en el mismo fue el Lealtad el que mató. Balón largo para la carrera de Robert que, sólo ante Alberto, no falló. 1-2, y la eliminatoria para la Villa. Siguió L'Entregu con coraje, y más con la entrada del incombustible Omar Cibeira, que tras una buena acción puso el balón atrás para la llegada de Miguel en carrera que envió fuera. Ya en el quinto minuto de añadido llegó la puntilla. Definición de crack por el palo corto de uno de los mejores jugadores de la categoría, Jorge Fernández, para poner el tercero y cerrar un buen partido para el espectador que tuvo de todo.

Al final, victoria del Lealtad, que tras el 4-1 de la ida jugará la final de Copa ante Marino de Luanco o Sporting "B" en el que será un auténtico partidazo. Los marinistas llegan a Miramar con cierta ventaja tras el empate a un gol cosechasdo en la Escuela de Fútbol de Mareo. L'Entregu, por su parte, cierra una participación tremenda e histórica en la Copa Federación, llegando a semifinales tras haber clasificado invictos en un grupo con conjuntos de la talla de Caudal Deportivo y Real Oviedo Vetusta.