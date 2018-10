Ex cadista en el Alcorcón: Eddy Silvestre

Llegada al Cádiz

Eddy Silvestre llega a la capital gaditana para formar parte de la plantilla que competiría en el regreso a la división de plata. Un fichaje que desde el principio generaba dudas tras su mal año anterior, cuando no ofreció un gran nivel en el Córdoba. La afición tampoco las tenía todas consigo, pues el fichaje supuso la marcha de David Sánchez, uno de los héroes del ascenso y al que los cadistas tenían un cariño especial. Era el preludio de lo que sería el paso del centrocampista por la entidad amarilla.

Trayectoria

El mediocentro almeriense llegó al Alcorcón por petición directa de Julio Velázquez, que lo tuvo a sus órdenes en el Real Murcia y donde el jugador ofreció su mejor versión desde que es profesional, llegando a disputar playoffs de ascenso a Primera División. Después de haber debutado en división de honor la temporada 15/16 con el Eibar, el jugador no acabó de encontrar su sitio y ha pasado por numerosos equipos con más pena que gloria. El último fue el Nástic de Tarragona, donde llegó procedente del Cádiz la anterior campaña y que lo dejaría libre en el mercado de invierno. El jugador es internacional por Azerbaiyán, llegando a disputar ocho partidos desde su debut en 2015.

Actualidad

El ex cadista, que disputó 534 minutos la pasada temporada repartidos en 12 partidos con el equipo alfarero, no cuenta para Cristóbal Parralo. El entrenador ya lo dejó claro en pretemporada y quiso desprenderse de él a lo largo del mercado veraniego, para mayor muestra los escasos minutos de los que ha dispuesto en el comienzo de esta campaña. Es por ello por lo que se antoja complicado que se le pueda ver de vuelta en el Ramón de Carranza, estadio que no guarda muy buen recuerdo de él.