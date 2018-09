Previa SD Eibar - CD Leganes: cruce de dinámicas en Ipurua

La SD Eibar disputará este sábado el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Santander. El rival será el Club Deportivo Leganés, un equipo en horas bajas pero siempre combativo en todos sus encuentros

A seguir con las buenas sensaciones

Después de dos partidos en los que el equipo Mendilibar consiguió puntuar, el objetivo del próximo choque parece ser el mismo. Seguir con una racha positiva que les permita alejarse de las posiciones bajas de la tabla. Si bien es cierto que los primeros partidos ligueros no fueron como se esperaban, los vascos han ido cojiendo ritmo a medida que pasaban las semanas. Solo hace falta repasar las estadísticas de las dos últimas semanas, para darnos cuenta del estado de forma de los armeros.

Dos partidos seguidos puntuando, frente a rivales de la parte alta de la tabla: Real Sociedad y Atlético de Madrid. Los de “Mendi” consiguieron una victoria “in-extremis” frente a la Real, mientras que se tuvieron que conformarse con el empate en el Wanda Metropolitano.

Un rival en horas bajas

El equipo que visitará Ipurua este fin de semana, será el CD Leganés. Los de Mauricio Pellegrino no han buenos resultados en el comienzo del campeonato liguero, con solo un punto en las cuatro primeras jornadas.

No obstante, José Luis Mendilibar no ha querido confiarse y ha sido cauto en rueda de prensa. “ No podemos confiarnos contra nadie, no somos más que nadie. En un error nos meten gol y nos cuesta mucho levantar el partido. Hay que salir a muerte desde el principio, dando ritmo e intensidad. Crear ocasiones. Le doy importancia a sacar centros, no a la posesión.” fueron las palabras del técnico vasco.

Varios jugadores recuperados

Uno de los motivos que más está afectando al equipo de Eibar, es la cantidad de lesiones de sus jugadores. Hombres como Pedro León, Fabián Orellana o Pape Diop, son algunos de los hombres que han tenido que pasar por la enfermería del equipo.

Si bien es cierto que Pedro León tiene para largo, los demás jugadores han ido entrenando con el equipo a lo largo de estos últimos días. Es el caso de Fabián Orellana, el cual podrá volver a jugar un encuentro dos semanas después de su lesión. Otro de los jugadores que ya se ha recuperado, es Pape Diop. El senegalés ya está recuperado de las molestias sufridas la pasada semana.

El Leganés, rival fetiche del Eibar

El equipo madrileño es uno de los rivales preferidos de la SD Eibar. En los dos últimos años, el balance cosechado ha sido positivo para los armeros. De los último cuatro partidos disputados , los armeros han logrado: un empate, una derrota y dos victorias. No obstante, el entrenador del equipo no se muestra del todo desconfiado. "Veo al equipo bien y muy unido y lo intentaremos al máximo para intentar hacer un gran partido. No es un drama la situación, pero no nos gusta a ninguno. Cualquier partido es bueno para sumar tres puntos. Si hay alguien que quiere sacar esto adelante somos nosotros. Tenemos que seguir la línea ascendente que mostramos con el Villarreal y ser más consistentes para mejorar atrás" comentó en rueda de prensa.

En cuanto a las bajas, Pellegrino confirmó las ausencias de Szymanowski, Arnáiz, Ezequiel Muñoz, Recio y Omeruo.

Dmitrovic, pilar del equipo

El portero serbio es uno de los jugadores más importantes de la actual plantilla armero. Dmitrovic se erigió la pasada semana como el mejor portero de la jornada, noqueando cualquier opción ofensiva del Atlético y negándole el gol en no pocas ocasiones. Un total de nueve disparos a puerta y únicamente un gol encajado.

No obstante, las estadísticas no van acordes con las buenas actuaciones del portero balcánico. En los cuatro partidos disputados hasta el momento, Dmitrovic ha encajado gol en todos ellos. Si bien es cierto que la culpa no ha sido suya, los rivales han logrado perforar la portería armera con demasiada facilidad.

Posibles onces

SD Eibar: Marko Dmitrović, Ruben Peña, Paulo Oliveira, Anaitz Arbilla, José Angel, Pape Diop, Sergio Álvarez, Pablo de Blasis. Joan Jordán, Pere Milla y Sergi Enrich.

CD Leganes: Cuéllar, Nyom, Bustinza, Siovas, Silva, Gumbau, Rubén Pérez, Recio, El Zhar, Carrillo y Santos.