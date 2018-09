Previa Osasuna - Sporting: un gran duelo frente a un rival peligroso

Osasuna recibirá al Sporting para disputar uno de los partidos más esperados y competitivos de la temporada. Los rojillos han creado buenas sensaciones en los partidos como locales, pero no se enfrentarán contra un rival fácil. La realidad es que los navarros no han empezado bien la temporada y solo han sumado 4 puntos de 15 posibles. La jornada pasada perdieron frente al Nàstic por lo que sigue siendo decimoquinto. El Sporting, en cambio, empató contra el Numancia sumando 8 puntos y siendo séptimo.

Osasuna ha creado mejor imagen en casa y peleará el sábado por conseguir otros 3 puntos. Los resultados no están siendo positivos fuera, por lo que toca cumplir en casa. Los rojillos han perdido en tres encuentros fuera de casa y han encajado gol en todos enfrentamientos. La afición ayudará y empujará al equipo para sumar en este mes tan importante, en el que el club navarro jugará dos jornadas consecutivas en Pamplona.

El Sporting en su última salida mostró una mala versión y perdió frente al Deportivo. Pero no han empezado mal la temporada: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por lo que están en lo alto de la clasificación y necesitarán sumar para seguir ahí. La afición está esperando el gol de Djurdjevic, el fichaje más caro en la historia del club. El conjunto asturiano en total ha anotado 6 goles y encajado 3. Será un partido especial para Rubén García, Lillo y David que se volverán a ver las caras con sus ex-compañeros. Además, El Sadar rendirá un homenaje a Javier Flaño.

Jagoba Arrasate cuenta con bajas muy importantes que afectan el once inicial. Xisco está descartado y no jugará por lesión. Juan Villar y Mérida han sido dudas, pero finalmente no jugarán. Clerc, titular indiscutible, ha sido duda durante toda semana, aun así estará disponible para Arrasate. Ante estos cambios, el técnico podría volver al 4-2-3-1. La lesión de Xisco obliga a hacer cambios y Brandon será titular. Los canteranos Olavide y Kike Barja podrían volver a la titularidad. Rubén Baraja ha sorprendido con la convocatoria, que contará con el delantero Nick Blackman. Cofie volverá tras cumplir un partido de sanción. El portero Dani Martín vuelve a la convocatoria después de lesionarse en pretemporada.

Árbitro

Isidro Díaz de Mera (Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha) será el encargado de dirigir el enfrentamiento entre Osasuna y el Sporting. El colegiado ha arbitrado tres encuentros esta temporada, en los cuales de promedio ha castigado con 5 amarillas por encuentro.

Enfrentamientos entre sí

En los encuentros en los que Osasuna y el Sporting se han enfrentado, los asturianos salen favorecidos. Ambos se han visto las caras en muchas ocasiones, tanto en Primera como en Segunda, por lo que será un gran y disputado encuentro. El Sporting se ha llevado 8 encuentros y Osasuna 5, en 3 partidos ambos han sumado un punto. En la temporada pasada los dos equipos se hicieron fuertes en casa y ganaron por 2-0. En El Sadar anotaron David y Roberto Torres. Pero en la vuelta, el Sporting ganó y uno de los goles fue marcado por el actual rojillo Rubén García.

