Lopetegui:" Es muy importante utilizar a toda la plantilla"

Julen Lopetegui pasó por rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Espanyol correspondiente a la quinta jornada de la Liga que se disputará el sábado a las 20:45 horas. Un encuentro enmarcado en un tramo de calendario muy apretado para el Real Madrid en el que se enfrenta a siete partidos en apenas 21 días. Dos de esos encuentros ya los han jugado, pero, tras el Espanyol, llegarán Sevilla y Atlético de Madrid consecutivamente. Tres partidos de Liga en una semana que puede ser crucial para no empezar a distanciarse del liderato.

Rotaciones obligadas

Pese a estas dificultades, Lopetegui no quiere ninguna excusa y entiende que “es normal para un equipo que juega en Europa y hay que afrontarlo con naturalidad y adoptar las mejores decisiones”. Además, dejó claro que tiene en mente usar ese fondo de armario “más que nunca”. Reconoció que es el momento de hacer rotaciones, pero no dio ninguna pista sobre los posibles jugadores que van a descansar: “ La única manera es afrontarlo partido a partido. En base a eso tomaremos las mejores decisiones, teniendo en cuenta cómo está cada uno. Es muy importante utilizar a toda la plantilla y ahora con tantos partidos tiene su lógica. Mañana veremos qué once vamos a sacar, aún tenemos que esperar”.

Pese a las obligadas rotaciones, Lopetegui no cree que vayan a afectar al buen juego que está ofreciendo el equipo: “No es el fútbol un once titular, todos van a ser importante. Todos van a intentar poner en práctica lo que venimos desarrollando”.

El único jugador sobre el que Lopetegui ya ha dejado claro que descansará ante el Espanyol es Dani Carvajal: “Tiene un problemilla y no estará para mañana. Trataremos de recuperarlo para el partido de Sevilla”, sentenció Julen. Todo apunta a que por fin se podrá ver debutar a Odriozola en partido oficial aunque el entrenador blanco no ha querido dejarlo claro y se ha limitado a decir que “está trabajando bien y la alineación la daremos mañana”.

Luka, su favorito para el 'The Best'

Julen no se mostró muy aficionado de los premios individuales “porque veo este como un premio colectivo”, pero aseguró que le gustaría que fuera “para nuestro jugador, Luka Modric”.

La expulsión de Cristiano

Como no podía ser de otra manera, Julen Lopetegui tuvo que hacer frente a preguntas sobre el tema polémico de la semana, la expulsión de Cristiano Ronaldo en el partido contra el Valencia. No quiso exponerse demasiado, pero dio su opinión: “No la he visto muy bien, pero todo el mundo dice que no era. A veces ocurren errores, pero lógicamente el VAR ayuda a que no se cometan estos errores. Pero no me compete a mí hablar de eso”, declaró el entrenador. En lo que sí que no quiso entrar fue en la polémica sobre si el portugués hubiera sido expulsado con la camiseta del Real Madrid: “Es un debate más para vosotros que para mí”.

Buenas sensaciones en sus primeros 100 días

Se cumplen ya 100 días desde que Lopetegui tomara las riendas del banquillo madridista y fue preguntado sobre cómo se le han pasado estos primeros momentos como entrenador del Real Madrid y la nota que se pone por el momento: “Se me han hecho muy cortos porque todo va muy rápido, no lo sabía. Trataremos de hacer muchos más y que el equipo siga ganando partidos. Las notas se ponen al final de curso, aunque al equipo le pongo un diez en todos los aspectos, sobre todo en la actitud y en la disposición.

Es innegable que en estos cien días, el equipo ha mostrado unas sensaciones extraordinarias y prueba de ello es la gran cantidad de elogios que está recibiendo el equipo blanco, sobre todo a raíz del partido ante la Roma. Sin embargo, Lopetegui quiere estar ajeno a todo ello y no dejarse llevar por la euforia: “Nosotros no vivimos de la crítica, sea buena o mala, el equipo hizo un buen partido, pero este partido ya pasó”.

Un partido exigente

Para evitar que el entorno se deje llevar por los halagos, Lopetegui quiere poner todos sus esfuerzos en remarcar que el partido ante el Espanyol no es un mero trámite y destaca que “el partido va a ser muy exigente, el Espanyol es un equipo mejorado, tiene toda la semana para preparar el partido, nos va a ayudar a hacer un gran esfuerzo y será el partido más exigente”.

Courtois o Keylor Navas

Uno de los temas más recurrentes en este inicio de temporada y que más polémica está suscitando es la posible rotación en la portería. Lopetegui sigue sin desvelar el método que va a seguir durante el resto del año: “Están entrenando muy bien y hay una naturalidad en todas las situaciones, más desde dentro de lo que se pueda ver desde fuera”, aseguró Julen.

Vinicius

Por último, tampoco dejó clara la presencia de Vinicus en el partido ante el Espanyol: “Lo veremos mañana. Me pueden preguntar por otros jugadores que no han jugado o lo han hecho poco y siempre valoraremos cada circunstancia”, finalizó el entrenador madri