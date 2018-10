Previa Real Zaragoza - Lugo: recuperar las buenas sensaciones

La visita del Lugo supone recordar buenas sensaciones de la pasada temporada. El equipo gallego ya visitó el estadio municipal de la Romareda en dos ocasiones. Ambos partidos se decantaron a favor del cuadro maño, que venció con solvencia en la competición liguera y supo sufrir para mantener un resultado y clasificarse para la cuarta ronda de Copa del Rey.

Tras el tropiezo en Almería, algo que ya viene repitiéndose años atrás, el conjunto de Imanol Idiakez buscará volver a sumar de tres en tres para evitar que los rivales directos se escapen. En una competición donde una derrota te manda al pozo y una victoria te lleva a lo alto, ganar es siempre una agonía, sea cual sea el rival. Con 8 puntos en 5 partidos, el Real Zaragoza es sexto en la clasificación y tiene a sus rivales muy cerca. Sin embargo, el Málaga CF ya se está distanciando tras haber conseguido ganar los cinco primeros partidos. Por su parte, el CD Lugo no está pasando por un buen momento, y ocupa la 16º posición, con un solo punto de ventaja respecto al descenso. La derrota en el Anxo Carro ante el Oviedo escoció en el club gallego y seguro pasará factura en los jugadores.

Repetir lo del año pasado

2-0 y 1-0 fueron los resultados entre ambos equipos en la Romareda en los partidos acontecidos el pasado curso. Además, uno de esos partidos, concedió al equipo maño un billete para los octavos de final ante el Valencia CF. Sin embargo, no todo es tan bonito. El CD Lugo se impuso a los de, por entonces, Natxo González por 2-1 con un gol en el último minuto y que supuso un golpe emocional para un vestuario que quedó tocado tras la derrota.

Si echamos la vista atrás, el balance no es demasiado positivo y no incita a ser demasiado optimistas de cara al próximo choque. Tres victorias, tres derrotas y cuatro empates son los resultados cosechados históricamente ante el club gallego.

Sin experiencia en el silbato

Saúl Ais Reig será el encargado de impartir justicia en un duelo que se prevé intenso. A sus 33 años, el colegiado alicantino está debutando esta temporada en LaLiga 123. Tan solo ha arbitrado dos encuentros; el Reus - Albacete y el Nástic - Tenerife. En sus actuaciones cabe destacar la cantidad de amarillas mostradas en ambos partidos. Con 11 amarillas en total, promedia 5,5 cartulinas por partido. Sin embargo, todavía no ha mostrado ninguna cartulina roja ni ha concedido ninguna pena máxima.

Sin novedades en las convocatorias

El Real Zaragoza ya ha hecho oficial la lista de 23 convocados para el partido. Imanol Idiakez vuelve a llevarse 23 jugadores para no dar pistas a su rival hasta el último momento. Entran en la lista Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Alberto Benito, Daniel Lasure, Bruno Perone, Diogo Verdasca, Simone Grippo, Jeison Medina, Jorge Pombo, Álvaro Vázquez, Javi Ros, Raí Nascimento, Oliver Buff, Íñigo Eguaras, Carlos Nieto, Diego Aguirre, Giorgi Papunashvili, Marc Gual, Alberto Zapater, Julián Delmás, Álex Muñoz, Pep Biel y Alberto Soro.

Por su parte, el CD Lugo se lleva a 18 jugadores para el encuentro. Estarán Juan Carlos, Varo, Leuko, Kravets, Josete, Pita, Cristian, Seoane, Campillo, Escriche, Azeez, Dongou, Lazo, Aburjania, Jose Carlos, Sergio Gil, Vieira e Iriome.

Posibles alineaciones

En el conjunto de Imanol no se esperan demasiadas novedades en el once. Se suele decir que lo que funciona, es mejor no tocarlo. Sin embargo, sí que habrá un cambio obligado, el de James Igbekeme por lesión. En cambio, el conjunto gallego no mostrará demasiadas variaciones respecto a la alineación que viene siendo habitual.