Tarde de gloria del Extremadura en Madrid

90 + 4' | ¡FINAL DEL PARTIDO! El Extremadura se hace con los tres primeros puntos de la temporada.

90 + 2' | La afición del Extremadura corea el nombre de Enric Gallego. Tarde de gloria para el catalán.

90 + 1' | ¡GOOOL DEL EXTREMADURA! Enric Gallego completa su hat-trick particular y pone el broche de oro a una tarde perfecta para los extremeños.

90' | ¡Cuatro minutos de añadido!

86' | Cae Valverde al terreno de juego. El Extremadura no tiene más cambios.

79' | ¡UY! Lo intentaba Balbi para el Extremadura tras una muy buena jugada de asociación de los extremeños.

78' | Tarjeta amarilla para Renella.

75' | Cambio en el Rayo. Se retira Aitor García y entra Jeisson.

73' | Se queda tendido en el terreno de juego Enric Gallego, tras un choque con el meta local. Entran las asistencias en el terreno de juego.

68' | ¡GOOOL DEL RAYO! Fusiló por la escuadra derecha Iza.

67' | ¡PENALTI PARA EL RAYO!

66' | Tercer y último cambio para el Extremadura. Se retira Olabe y entra Renella.

64' | Cambio en las filas del Extremadura. Se retira, con molestias, Chuli, y entra en su lugar Balbi.

63' | ¡GOOOL DEL EXTREMADURA! Enric Gallego se deshizo del meta madrileño y fusiló la portería local.

60' | Amarilla para Iza. El colegiado entendió que el extremo simuló una caída dentro del área.

53' | Cambio en las filas del Extremadura. Entra Borja Granero por Fausto Tienza.

50' | ¡GOL ANULADO AL RAYO! Veía Nico puerta tras un error defensivo del Extremadura, pero el colegiado señalaba posición antirreglamentaria.

46' | Movió el banquillo Iriondo. Enzo deja su sitio a Nicolás.

46' | ¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!

45 + 1' | ¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD! El Extremadura consigue marcharse a vestuarios con una cómoda distancia.

45' | El cuarto árbitro muestra un minuto de descuento.

44' | ¡UY! Gran disparo de Enzo que obliga a estirarse a Manu García. Lo intenta el Rayo.

40' | Tarjeta amarilla para Óscar.

36' | El Extremadura quiere seguir ampliando la brecha. Dos ocasiones seguidas, de Valverde y Chuli, ponían en peligro la meta local. El Rayo, por su parte, se va adecuando por momentos al partido.

28' | ¡GOOOL DEL EXTREMADURA! Chuli ve puerta tras un gran cabezazo. Aumenta distancias el Extremadura en el Wanda.

21' | Tarjeta amarilla para Fausto Tienza.

19' | ¡UY! No se achanta el Extremadura. Volvía a ser Enric Gallego el que probaba suerte, esta vez desde la frontal del área.

16' | ¡GOOOL DEL EXTREMADURA! Enric Gallego fusila la meta local con un gran testarazo tras un córner botado por Valverde.

8' | GOL ANULADO. Enric Gallego batía por bajo a Ander pero el asistente lo anulaba por posición antirreglamentaria.

5' | ¡UY! Ocasión esta vez para los locales. Clara contra para los de Iriondo que Aitor García no supo materializar.

5' | ¡UY! | Jorge quiso retrasas el balón para su guardameta y apunto estuvo de marcarse en propia puerta.

4' | ¡UY! La tuvo Chuli para los de Almendralejo tras un rebote en un córner.

2' | Es de momento el Extremadura el que se está haciendo con los primeros compases de juego. Muy expeditivos los de Juan Sabas.

1' | ¡ARRANCA EL CHOQUE!

Se juega el sorteo de campo entre ambos capitanes. Vence el Extremadura UD.

Suena el himno del Rayo Majadahonda y saltan ya los 22 protagonistas al terreno de juego.

¡Muy buenas tardes! Sean bienvenidos de nuevo a la retransmisión de este Rayo Majadahonda - Extremadura.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Rayo Majadahonda - Extremadura en vivo, perteneciente a la 6ª jornada de Segunda División. El encuentro tendrá lugar en el Wanda Metropolitano, este sábado 22 de septiembre 2018, a partir de las 18:00 horas.

Esta será la primera ocasión en que Rayo Majadahonda y Extremadura se vean las caras en toda la historia de ambos clubes, y en concreto en Segunda División, la cual alcanzaban los dos en la pasada temporada, en sendos históricos ascensos.

Vía Agencia EFE

El encargado de dirigir el encuentro será el vasco Iñaki Vicandi Garrido, quien milita por segunda temporada consecutiva en Segunda División, tras su paso por LaLiga. En este caso, al igual que los propios equipos, el colegiado del encuentro se estrenará arbitrando a ambos. Suma un total de 14 tarjetas amarillas y una expulsión esta temporada.

El escenario del choque no podría ser más idílico. Al no poseer unas instalaciones adecuadas, el Rayo Majadahonda está disputando sus encuentros como local en el Wanda Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. Este ha sido el último estadio español en construirse, ya que la pasada temporada fue la primera que el cuadro rojiblanco disputó en él. Tiene una capacidad total de 67 829 espectadores.

Vía Rayo Majadahonda

El Rayo Majadahonda, por su parte, suma en el casillero seis meritorios puntos, que lo sitúan fuera de puestos de descenso, aunque sea extremadamente pronto para especular con las posiciones en la tabla. Tras dos encuentros seguidos fuera de casa, ante el Granada, en liga, y ante Las Palmas, en Copa, los de Iriondo regresan a su casa provisional, donde solo han conocido la victoria en una ocasión, frente al Lugo. El Rayo, a falta de una sesión de entrenamiento previa al choque, cuenta con la lesión de Carlitos, a quien se diagnosticaba esta semana una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

​ ​ Vía LaLiga

Una invasión. Eso es lo que hará la afición del Extremadura el próximo domingo en el Wanda. Se calcula que unos 2000 espectadores azulgranas inunden las gradas del estadio atlético, demostrando, una vez más, la valía de su afición. Pese a vivir una mala situación, sumando tan solo un punto en estas cinco jornadas, los extremeños no tiran la toalla y buscarán conseguir en Madrid la primera victoria de la temporada. Por otra parte, se confirmaba esta semana el adecuado estado de Fausto Tienza y Renella, quienes arrastraban lesiones, para jugar en el plantel rojiblanco. Alex Barrera, pese a haber sido duda hasta el final, se quedará fuera de la convocatoria.

¡ATENTOS! | Si parpadean se lo pierden. Él es, el killer de Huelva. Aitor García es una de las estrellas a seguir de este Rayo Majadahonda 18/19. Su velocidad y picardía en el área lo ponen en contraposición con el killer del cuadro extremeño, con el cual, pese a esto, comparte la incomodidad que supone para los defensas. El jugador onubense llegaba a Majadahonda en el pasado mercado estival, cedido por parte del Cádiz CF, equipo en el que jugó tres temporadas.

Vía Noelia Arroyo, VAVEL

Vía LaLiga

¡ATENTOS! | No pierdan de vista a Enric Gallego, el titán del cuadro extremeño. Desde Cataluña hasta Almendralejo, con cientos de goles en sus botas. El catalán se ha convertido en un auténtico referente para los azulgranas. Desde su llegada en el mercado invernal de la pasada temporada, no ha hecho sino enviar balones a las mallas del Francisco de la Hera. En la presente temporada, la de su salto a la división de plata, suma ya dos goles en su cuenta particular. Su potencia y altura hacen de él un delantero incómodo, de esos que ningún defensa quiere tener que cubrir. En la pasada campaña consiguió ser pichichi de Segunda División B sumando un total de 28 goles.

¡Muy buenas tardes! Ya pisan los jugadores de ambos clubes el tapete rojiblanco. Los 2000 aficionados extremeños empiezan a poblar las gradas del Wanda Metropolitano, tras acoger la entrada del autobús almendralejense con una calurosa bienvenida.

Rayo Majadahonda: Ander, Galán, Varela, Rafa, Jorge, Óscar, Iza, Enzo, Fede, Aitor, Aitor G.

Extremadura: Manu García, Alex Díez, Pomares, Iñigo López, Djalo, Fausto Tienza, Zarfino, Chuli, Valverde, Olabe, Enric Gallego.