Previa Real Oviedo - Elche CF: oportunidad de cambio

Tras las primeras cinco jornadas de liga, el conjunto ilicitano no ha podido conseguir aún la victoria. Los de Pacheta se enfrentan ante un partido clave para el devenir del equipo. Se puede decir que el partido es más psicológico que estadístico. Recuperar confianza y buenas sensaciones es lo que necesita tanto Pacheta como la afición franjiverde, que espera con ansias la primera victoria de la temporada y así mirar con optimismo al futuro.

¿Cómo llegan los equipos?

Los ilicitanos llegan con sólo 3 puntos en liga. Dos primeros empates frente a Granada y Osasuna y la última derrota en casa frente al Reus. Da la sensación de que el equipo está notando el cambio de categoría, cuesta hacer ocasiones de gol, hay falta de concentración en defensa, etc. Se sembró numerosas dudas sobre el nivel del equipo y si podía o no darle la vuelta a ese mal inicio de campaña. El siguiente partido en Soria frente al Numancia terminó en derrota (1-0) y en la 5ª jornada: tablas en el marcador en el Martínez Valero contra el Mallorca (1-1). Hubo un común denominador entre los aficionados ilicitanos tras los partidos de Soria y el último en casa: mala suerte. Todos vieron que el equipo, en determinados aspectos, había mejorado: había más intensidad, más ocasiones, más organización, pero el balón no entró. Es lo que se le pide ahora al técnico franjiverde, estar más atentos y transformar esas ocasiones en goles.

Los Carbayones, por su parte, llegan a este partido más cómodos que los ilicitanos. Empataron el primer partido frente al Extremadura en el Carlos Tartiere y a partir de la primera jornada consiguieron un empate, una derrota y dos victorias. Los de Anquela buscan la primera victoria de la temporada como locales. La primera fue en Córdoba, donde el encuentro terminó con un 2-4 para los azulones. Y la segunda fue en tierras gallegas, frente al Lugo (0-2). Los carbayones tienen como objetivo conseguir la primera victoria en casa para así poder brindar a su afición el primer triunfo en casa.

Fuente: Elche CF

Duelos anteriores

La escuadra ilicitana logró subir a La Liga 123 la temporada pasada por lo que hay que remontarse hasta mediados del 2017 para encontrar el último partido entre Real Oviedo y Elche CF, ambos equipos en Segunda División. La situación del conjunto ilicitano por aquel entonces era muy diferente. A las puertas de Segunda B con un equipo, directiva y afición divididos. El encuentro terminó con un 0-2 para los azulones. Muy poca gente en el Martínez Valero, desilusión y enfado son los adjetivos más acordes a tal situación.

La última victoria del conjunto ilicitano se remonta al año 2002. El resultado final fue 2-1 con goles de Serrano y Raúl Ivars por parte de los franjiverdes y R. García para los carbayones. Mucho ha pasado desde entonces para uno y otro equipo. Situaciones nuevas con objetivos nuevos.

Aarón Ñíguez, corazón partido

El jugador ilicitano, actualmente en las filas ovetenses, tendrá el corazón dividido al enfrentarse al equipo de su ciudad natal. En la actual campaña está demostrando su calidad y se ha configurado como una pieza clave en los esquemas de Anquela. La defensa ilicitana tendrá que estar muy atenta a las incursiones que pueda hacer por la banda y evitar así que cuelgue balones al área que podrían ser rematados por Toché (otra de las figuras importantes del equipo azulón).

Fuente: El Desmarque

Posibles alineaciones

Hasta ahora el técnico franjiverde, Pacheta, no ha conseguido dar con un once modélico. En menos de un mes ha utilizado a todos los jugadores en diferentes posiciones en busca de mayor efectividad. Es difícil prever con qué once puede salir al campo, si optará con por un equipo claramente ofensivo, o por el contrario, apostará por la contención y la presión. En todo caso, el Elche tiene armas suficientes como para resolver el encuentro.