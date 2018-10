Diego Martínez: "Vamos a intentar recortar las diferencias con el Deportivo"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo de la Coruña que su equipo va a intentar "recortar las diferencias" con el equipo deportivista para obtener un buen resultado en Riazor el próximo lunes. El técnico considera que en Segunda "el cartel de donde vengas de la temporada anterior poco tiene que ver y todos los partidos son muy difíciles" y considera al Deportivo como "uno de esos equipos top de la categoría", que pertenece "a otro universo distinto" al del Granada CF.

Diego Martínez ha destacado que el Granada CF tendrá que estar muy concentrado durante el partido, "en los 90 minutos y en el descuento" porque en este tipo de partidos "el error te penaliza por la calidad que tiene el Depor". "Sus jugadores en una acción individual pueden cambiar la dinámica del partido", ha resaltado.

Para el técnico del Granada CF, en este partido su equipo tendrá que hacer "un esfuerzo importante" y va a tener que "saber sufrir". "El error penaliza y tenemos que dar el máximo de nuestro máximo. Es un partido motivante y tenemos que mostrar nuestra mejor versión en un escenario como Riazor. Tenemos que mostrar el doble de personalidad", ha destacado. También ha resaltado que su equipo tendrá que "apretar mucho" en este encuentro.

Sobre los tres jugadores que estaban pendientes de evolución, Diego Martínez ha asegurado que Nico Aguirre "no va a llegar y prácticamente está descartado", mientras que por Montoro y Adrián Ramos van a esperar "hasta el último momento".

Si finalmente Montoro no llega al partido, la medular del Granada se modificará. A Diego Martínez no le gustan los cambios "porque sí" sino "modificar con una intención y no por el rival sino por la riqueza táctica". "Hemos mutado durante los partidos y pretendemos seguir haciéndolo durante la temporada. Tenemos que seguir perfeccionándonos e introduciendo variantes que nos permitan ser mejores", ha apuntado.

El entrenador gallego ha comentado también que desde el resultado, "todos van a opinar bien del equipo" pero que "todavía tiene que mejorar y crecer en algunas facetas". "Pero tenemos que disfrutar el momento de crecimiento del equipo", ha resaltado. "Nos interesa el proceso de construcción del equipo, ser competitivo y lo estamos siendo", ha recordado.

Por último, cuestionado por si la derrota del Depor en Alcorcón le afectará al conjunto gallego, Martínez ha dicho que no cree que así sea porque es un equipo con jugadores con experiencia y calidad.