Bandera blanca en Leganés

El Leganés saca la bandera blanca y quiere pedir tiempo muerto en una época donde no se puede parar. Hablábamos del calendario frenético de inicio de temporada y vaya si lo está siendo. Últimos, con un punto de quince disputados y con una sensación de necesitar tiempo para afrontar tiempos venideros. El fútbol es caprichoso y exigente por lo que cuando peor está el Leganés le viene a visitar el líder de la liga, el F.C. Barcelona. Como una locomotora cuesta abajo y sin frenos, al cuadro 'pepinero' no le queda otra que tratar de plantarle cara y salir de la forma mas entera posible.

El planteamiento de Pellegrino de hoy era perder pocos balones. Ninguno a poder ser. Y lo demostró desde el primer minuto con la alineación del partido. 4-4-2 muy marcado con un doble pivote formado por Gumbau y Rubén Pérez, Rolan por banda izquierda, y Juanfran en la derecha haciendo doble lateral en los repliegues con Nyom. La jugada era todo el rato la misma, buscar balones largos a la espalda de la defensa para que batallen Carrillo y Santos. Salieron pocas de esas bien, muy pocas. Al final ambos delanteros acabaron desesperados y no hubo ningún cambio de dinámica para poder subsanar la derrota.

Pellegrino puede que todavía esté esperando a todos sus efectivos porque tiene jugadores que siguen lesionados y que todavía no ha podido contar con ellos, como es el caso de Arnáiz o de Recio. El Leganés tiene una plantilla amplia y suficiente como para afrontar cualquier reto, pero el modelo de juego no termina de convencer. No hay un jugador que asuma el riesgo y que tenga esos galones necesarios para encabezar una remontada. Igual El Zhar aunque entró tarde, o el propio Óscar Rodríguez, que cada vez que sale da destellos de lo buen jugador que va a ser.

Ernesto Valverde y los suyos asoman por la retaguardia y ya miran Butarque como el próximo objetivo. El primero contra el último. Será buen momento para demostrarle a la afición 'pepinera' que se puede luchar por todo y que se puede dar buena imagen contra los grandes. Habrá que aprovechar las rotaciones que aseguró 'el txingurri' que hará en este partido y buscar dar la campanada. Que mejor partido para conseguir los primeros tres puntos de la temporada.