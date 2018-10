Osasuna vs Sporting en vivo y en directo online en Segunda División 2018

Gracias por haber estado con nosotros. La siguiente jornada Osasuna se enfrentará contra el Numancia en El Sadar. ¡Hasta la próxima!

El club navarro fue superior en la segunda mitad y después de insistir y llegar una y otra vez, gana gracias al gol de falta de Rubén García.

Victoria muy importante para Osasuna que ha completado un gran encuentro frente a un rival difícil. Buen juego y sensaciones muy positivas.

¡¡FINAL DEL PARTIDO!!.

90+2'| Partido parado, atienden a Rubén que se ha quedado tendido en el suelo. El guardameta ha tenido una buena salida atrapando un balón aéreo.

90+1'| El Sporting aprieta en el tramo final, pero se encuentra con un gran Osasuna que defiende muy bien.

SE AÑADEN 4 MINUTOS.

89'| Último cambio de Osasuna: se marcha Brandon con aplausos y entra Lillo.

89'| ¡Otra vez Osasuna!. Iñigo Pérez vuelve a disparar pero atrapa Mariño.

88'| Juego parado por una falta sobre Unai García.

86'| ¡Nueva acción de peligro para los navarros!. Dispara Iñigo Pérez desde la frontal pero se va por encima del larguero.

83'| Nacho Vidal centra y Perea remata de cabeza, el guardameta atrapa el balón.

80'| Osasuna quiere cerrar el partido y aprieta.

79'| Segundo cambio en Osasuna: se retira Kike barja con una gran ovación y entra en su lugar Luis Perea.

75'| Último cambio en el Sporting: se retira Lod y entra Blackman.

73'| GOOOOOOOOOL. !GOLAZO DE RUBÉN GARCÍA¡

72'| ¡Falta muy peligrosa a favor de Osasuna!. Nacho Méndez comete falta y recibe tarjeta amarilla.

71'| ¡Como aprietan los locales!. Roberto Torres dispara raso dentro del área pero se marcha cerca del palo.

69'| Cartulina amarilla para Salvador por una falta sobre Clerc.

69'| Primer cambio en las filas de Osasuna. Se marcha David y entra Roberto Torres.

68'| Segundo cambio en el Sporting: Molinero deja el césped y entra Geraldes.

68'| ¡Menuda ocasión para Osasuna!. Nacho Vidal llega y pone un centro raso, no llega por poco Rubén García que solo tenía que empujar para anotar.

63'| Primer cambio del Sporting: se retira Sousa y en su lugar entra Carmona.

61'| Tensión en El Sadar. El colegiado decide expulsar a Jagoba Arrasate.

61'| Amarrila para Kike Barja por protestar un posible penalti.

61'| El Sadar pide penalti. Kike Barja se va con el balón y cae dentro del área. Pide penalti y El Sadar protesta.

60'| Kike Barja, que está siendo uno de los mejores del encuentro lo intenta. Centra pero el balón pega en un defensa. Osasuna sigue apretando.

57'| ¡Casi Iñigo Pérez! Brandon centra a Kike Barja, que deja el balón de cara para Iñigo Pérez. El navarro dispara a portería, pero se estrella en un defensa- Córner para Osasuna.

53'| ¡Peligro en la portería del Sporting!. Kike Barja roba el balón, pero su disparo se marcha desviado.

51'| Llega el Sporting pero no consigue rematar bien a portería. Álvaro Jiménez centra dese la derecha y Djurdjevic remata fuera.

49'| Partido detenido tras una carga de Babin a Rubén García.

46'| Centro de Kike Barja desde línea de fondo, Álex Pérez despeja.

45'| Falta de Nacho Vidal sobre Sousa.

Espectadores: 13.354.

45'| ¡Comienza la segunda mitad!

Buena primera mitad de Osasuna y Sporting. Los locales han gozado de más ocasiones de gol, que han llegado a portería con peligro. El Sporting ha estado muy bien atrás y ha defendido con nota alta. Los visitantes no se han quedado en defensa y también han tenido ocasiones para ponerse por delante.

No se mueve el marcador en Pamplona. Primera parte muy igualada y disputada entre Osasuna y Sporting.

45'| ¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD!.

44'| Álex Pérez desvía a córner el centro.

44'| Amarilla para Molinero. Kike Barja se va con el balón y el rojiblanco comete falta sobre él. ¡Falta peligrosa para Osasuna!.

42'| Álvaro cae dentro del área y el Sporting pide penalti. El colegiado que se encuentra cerca dice que no.

40'| El Sporting no se da por vencido. Cristian dispara a portería, se va por encima del larguero.

38'| ¡Osasuna llega con peligro!. Rubén García dispara desde dentro del área, pero la defensa asturiana lo manda a córner.

35'| Oportunidad para el Sporting. Salvador dispara pero no logra llegar a portería.

34'| El encuentro está siendo muy igualado y peleado, ninguno quiere arriesgar.

30'| Clerc centra y David dispara, pero el balón se va desviado.

28'| Los rojillos vuelven a llegar. Nacho Vidal pasa el balón a Iñigo Pérez. Saque de esquina. ¡Osasuna quiere apretar!

26'| Osasuna recupera el control y llega con peligro. Centro de Kike Barja que despeja Babin impidiendo que David remate. Rubén García dispara pero no logra tirar a portería.

23'|Cartulina amarilla para Oier.

21'| Tarjeta amarilla para Djurdjevic.

19'| Unai García hace una gran labor defensiva, evitando el gol del Sporting. El balón se marcha a córner.

18'| Remate de Álvaro Jiménez con una gran parada de Rubén. Aprietan los visitantes!

16'| Buena jugada de Oier, el navarro roba el balón y lo pasa a Brandon, que no llega por poco.

14'| Remate de Nacho Méndez que se aleja de la portería.

11'| Ninguno se hace con el claro control del balón. ¡Partido muy intenso y disputado!

10'| El Sporting sale a la contra, pero Unai García consigue recuperar el balón.

10'| Los locales se hacen con el control de balón. Kike Barja pelea por la banda pero su centro lo atrapa el guardameta.

8'| Osasuna sigue intentandolo, Clerc centra pero no consigue encontrar rematador. Mariño se hace con el balón.

5'| Esta vez, los visitantes han sido los que han tenido ocasión para adelantarse. Remate cruzado de cabeza de Álvaro Jiménez que se va por línea de fondo.

3'| ¡Casi Osasuna! Los rojillos son los primeros en crear peligro. La tuvo David pero Mariño ha conseguido hacer una buena parada.

1'| Empieza el Sporting con el balón, pero sin claro control. Ninguno tiene domina en el comienzo.

¡Comienza el encuentro!

Osasuna rinde homenaje a Javier Flaño, el héroe de Sabadell. El navarro ha hecho historia en el club, con el que ha disputado 175 encuentros. Junto a Javier Flaño se encuentra su hermano Miguel Flaño. El Sadar aplaude a Javier Flaño.

En el banquillo visitante se sentarán: Dani Martín, Cofie, Hernán, Carmona, Blackman, Geraldes y Peybernés.

En el banquillo local estarán: Juan Pérez, Fran Mérida, Lillo, Roberto Torres, Endika, Olavide y Perea.

Jagoba Arrasate decide premiar el gran trabajo que hicieron en Tarragona Rubén y Aridane, por lo que ambos repiten titularidad. Clerc, titular indiscutible, ha sido duda durante toda semana y finalmente está disponible. Las otras novedades son la vuelta de Kike Barja y David. El canterano ha peleado duro y merecidamente vuelve al once. El delantero David, en cambio, no está al 100% esta temporada. Brandon, Iñigo Pérez, Rubén García, Clerc, Oier, Unai García y Nacho Vidal siguen siendo titulares y poco a poco se están ganando su sitio.

Once de Osasuna. Foto: Osasuna

Rubén Baraja no sorprende con la titularidad y repite once con un solo cambio. Carmona se queda fuera y en su lugar entra Álvaro. Este once ha conseguido crear buenas sensaciones, por lo que Baraja decide confiar en ellos.

Once del Sporting. Foto: Sporting

Ya se conocen los jugadores que saltarán al césped!

El encargado de dirigir el encuentro sera Isidro Díaz de Mera (Comité de Árbitros de Castilla-La Marcha). El colegiado ha arbitrado tres encuentros esta temporada, en los cuales de promedio ha castigado con 5 amarillas por encuentro.

Ambos se han enfrentado en muchas ocasiones, tanto en Primer como en Segunda. Será un gran enfrentamiento entre dos clubes históricos. Las estadísticas favorecen a los asturianos con 8 victorias a favor, 5 derrotas y 3 empates. Pero la verdad es que al Sporting no se le da bien El Sadar y no lo tendrá nada fácil para hacerse con la victoria.

El Sporting celebra el gol anotado al Numancia. Foto: LaLiga 123

El Sporting llega a Pamplona con intención de mejorar la imagen ofrecida fuera de casa. Los asturianos han empezado bien la temporada: doblan a puntos a los navarros y ocupan el séptimo puesto. La jornada pasada no consiguieron los tres puntos, pero empataron frente al Numancia. El objetivo principal de este encuentro será jugar bien y que las sensaciones sean buenas también fuera de casa, ya que en la última salida perdieron.

Rubén García pelea un balón. Foto: La Liga 123

Para Osasuna será un partido muy importante para cambiar con la mala dinámica. El club rojillo no ha empezado de la mejor manera la temporada: solamente han sumado 4 puntos de los 15 posibles. Además han encajado gol en todos encuentros y han perdido en todas las salidas. Ganar en El Sadar es imprescindible para el conjunto de Arrasate. La jornada pasada perdieron en Tarragona frente a un Nàstic que no hizo mucho para llevarse el encuentro. Las sensaciones no fueron buenas, al contrario que en la jornada anterior frente al Almería, en el que Osasuna ganó y con muy buena imagen.