Vinicius Jr entra en la convocatoria para el partido contra el RCD Espanyol

La jornada 5 de la Liga Santander viene de camino al Santiago Bernabéu. Julen Lopetegui ha convocado a 20 jugadores, dónde se ha quedado fuera Toni Kroos entre otros. El nombre más destacado ha sido el del joven brasileño, Vinicius Jr.

Julen Lopetegui convoca a 20 jugadores en la quinta convocatoria de la liga

El entrenador blanco oficializó la lista de convocados para el próximo partido ante el RCD Espanyol que visita el Santiago Bernabéu en la quinta jornada de la Liga Santander el próximo sábado 22 de septiembre a las 20:45. Lopetegui convoca una lista corta para el partido tras el partido de Champions League ante la Roma y claro motivo para dar minutos a jugadores como Mariano, Ceballos o Vinicius Jr. Odriozola puede debutar en el Santiago Bernabéu tras la baja de Dani Carvajal.

Julen Lopetegui convoca para la portería a Keylor Navas, Thibaut Courtois y Kiko Casilla. Tras el partido de Champions League dónde Keylor Navas estuvo bajo palos, en este encuentro, el belga puede volver a la portería blanca. En la línea defensiva, Lopetegui convoca a cinco defensas: Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho y Marcelo. El lateral vasco puede debutar como madridista tras la no convocatoria a Dani Carvajal que no se entrenó y es baja para este partido. Sergio Ramos, Varane y Marcelo cerrarían la defensa blanca si no hay baja de última hora. Nacho Fernández puede reforzar la defensa en la segunda parte.

Para la parte de creación del juego, el entrenador blanco se lleva a siete jugadores: Luka Modric, Isco, Casemiro, Ceballos, Valverde, Llorente y Asensio. Toni Kroos se quedó fuera y puede dar oportunidad a Ceballos y muestre sus dotes como centrocampista. Además, Isco Alarcón puede volver a la titularidad en liga tras su suplencia en San Mamés en la jornada anterior. Y en la zona atacante, Julen Lopetegui va con todo el arsenal y convoca a cinco atacantes: Mariano, Gareth Bale, Karim Benzema, Lucas Vázquez y Vinicius Jr. La primera convocatoria para el brasileño que puede debutar en el Santiago Bernabéu y buscar su primer gol como blanco.