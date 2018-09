Previa Real Madrid - RCD Espanyol: a por todas

Nueva prueba de fuego para el Real Madrid. El conjunto de Julen Lopetegui se enfrentará este sábado 22 septiembre en el estadio Santiago Bernabéu al Espanyol. Parece que los de Rubi no se lo pondrán fácil al equipo blanco. Ambos equipos buscan lograr una victoria en la que será la quinta jornada de Liga Santander.

Último partido de Liga

Tras haber logrado una victoria en sus tres primeros enfrentamientos ligueros, el Real Madrid pinchaba en la cuarta jornada de Liga empatando 1-1 contra el Athletic de Bilbao. A pesar de la intensidad que mostró el conjunto blanco, no logró dominar y ganar el partido. El objetivo primordial de los de Lopetegui es ganar de nuevo en Liga y seguir sumando puntos para continuar optando al título.

Empieza la Champions con buen pie

Buen comienzo en la competición europea. El pasado miércoles, también en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ganó ante la Roma por 3-0. El Madrid demostró su valía y logró liderar todo el partido.

Lopetegui en rueda de prensa

La situación de Keylor Navas y Courtois no es problema para el entrenador del Real Madrid. "Keylor y Coutois están muy bien, adaptados a la situación que estamos manteniendo con naturalidad. Todo es más simple de lo que se quiere mostrar desde fuera. Estoy muy contento con los tres porteros’’, explicó el técnico. Además, declaró que este partido contra el Espanyol no sería nada fácil: "Va a ser un partido muy exigente contra el Espanyol. Es un equipo muy mejorado, muy completo en muchas facetas de juego y me consta que tiene un gran entrenador y nos obligará a hacer un partido muy bueno y completo. Creo que será el más exigente de los partidos que hemos tenido en el Bernabéu". También, señaló que el objetivo primordial es seguir avanzando y no vivir de los partidos pasados. "Contra la Roma tuvimos un buen partido pero no vivimos de la crítica, ni de las buenas ni de las malas. Siempre encontramos cosds que corregir, pero no vivimos de los partidos de ayer, si no el de mañana".

Enfrentamientos anteriores

El Espanyol llega al Santiago Bernabéu con una estadística curiosa a cuestas. El conjunto catalán es el rival que más veces ha salido derrotado ante el Real Madrid con un total de 105 derrotas en 179 partidos entre Liga y Copa del Rey. Después de Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Valencia, el Espanyol es el quinto equipo al que más veces se ha enfrentado el Real Madrid. En cuanto a la Liga, el Real Madrid lleva un total de cuatro victorias consecutivas en el Santiago Bernabéu ante el Espanyol sin encajar ningún gol y con un total de trece tantos a favor. El equipo perico puntuó en el Santiago Bernabéu en el año 2012, con un empate (2-2) en la decimosexta jornada de Liga.

Árbitro

Mateu Lahoz será el encargado de dirigir este enfrentamiento entre el Real Madrid y Espanyol. Por otro lado, De Burgos Bengoetxea estará en el VAR.

Convocatorias

Real Madrid:

Porteros: Navas, Casilla y Courtois.

Defensas: Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho y Marcelo.

Centrocampistas: Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco, Ceballos y Valverde.

Delanteros: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.

RCD Espanyol:

Roberto, Diego López, Víctor Sánchez, Naldo, Óscar Duarte, Rosales, Darder, Didac, Melendo, Javi López, Hernán Pérez, Piatti, Marc Roca, Hermoso, Granero, Pedrosa, Borja Iglesias, Léo Baptistao y Sergio García.

Posibles alineaciones