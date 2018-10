Sergio González: "Hemos conseguido ser el equipo que compite"

El Real Valladolid ha conseguido esta tarde un importante empate ante el RC Celta, tras ir perdiendo todos el encuentro y que finalizó con el resultado de 3-3, goles de Óscar Plano, Enes Ünal y Leo Suárez, este último en el minuto 93.

Tras el encuentro, Sergio González habló ante el medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Balaídos, pero no quiso hablar de la actuación arbitral de Prieto Iglesias.

Sergio analizó el encuentro en el que considera que la idea era "apretar arriba, en su salida del balón, y si no, pues replegarnos atrás en bloque defensivo y crecer con el balón porque sabíamos que ellos también sufren si no tienen la pelota".

El míster comentó el mal inicio que tuvo su equipo en el encuentro y dijo que "Hemos salido un poco aplatanados en los primeros minutos y el partido de verdad ha sido otro a partir del minuto 20. Me quedo con esa reacción, ya que después hemos conseguido ya ser el equipo que compite, que tiene confianza, que va con ganas a por los partidos”, analizó.

El punto cree que es merecido ya que, además de los goles el equipo ha tenido "un larguero, un palo, situaciones de gol, y alguna situación un poco dudosa”, concluyó, sin querer meterse en la actuación arbitral.

Sergio González terminó la rueda de prensa comentando que los cambios en el once inicial "no han sido por rotaciones", porque "no podemos permitirnos ese lujo”.

Leo Suárez

Leo Suárez en zona mixta | Real Valladolid

Quien también ha hablado en zona mixta ha sido Leo Suárez que estaba feliz por su gol ya que "se logró un punto muy importante en un campo complicado y eso nos da confianza. Este equipo siempre va hacia delante y esperemos que sigamos a más".