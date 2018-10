Previa Levante - Sevilla: a por la segunda victoria en Liga

Conseguir encauzar dos victorias seguidas

Tras la victoria en casa en la Europa League, los hispalenses buscan una segunda seguida para quitar de un plumazo ese regular arranque ligero. Tan solo una victoria en liga en cuatro partidos es el balance de un equipo que aspirar a pelear por entrar en Champions y para ello deberá conseguir victoria cuanto antes mejor. La derrota frente al Getafe no sentó muy bien a los aficionados de Nervión que pitaron al equipo cuando se acabó el encuentro.

Demasiadas bajas a estas alturas

Tres han sido las bajas ,en menos de un mes, por problemas óseos, una lesión que no es muy común en los equipos de fútbol y que hace preocupar a Machín. Escudero, Mercado y Amadou son los futbolistas que han tenido este percance, Escudero es el que peor ha salido parado y parece que le queda un par de semanas más, a Mercado le han tenido que frenar los médicos porque quería disputar el partido del pasado jueves aunque puede que en la próxima semana empiece a entrar en las convocatorias, el caso de Amadou es menos grave pero permanecerá un par de semanas sin jugar. Además de estos jugadores hay que sumar la baja de Gonalons que no estará disponible para este encuentro.

Machín seguirá apostando por su sistema

Coma ya dijo en una entrevista va a seguir apostando por ese sistema que le ha llevado hasta donde se encuentra hoy. Fue criticado porque muchos no entendían este sistema, el de Soria afirmó que seguiría apostando por él. Quizás las bajas de Escudero o Mercado hayan debilitado al equipo y el sistema ya que el de Valladolid es pieza clave con sus continuas llegadas al área rival y Arana parece que no termina de convencer. La baja de Mercado también duele al entrenador porque se dejaba el alma en el césped y era uno de los que mejor entendía el sistema de tres centrales

Un Levante muy peligroso

Tras la llegada de Poco López en el tramo final de la temporada pasada este equipo es otro, tiene mucho más juego y resistencia además de ser muy veloz en el ataque con hombres como Morales o Roger. Una buena noticia para los andaluces es que todavía no han ganando en el Ciutat de Valencia, 1-2 frente al Celta y empate a dos en el derbi frente al Valencia. La temporada pasada ,con Paco López en el banquillo, los granotas ganaron 2-1 al Sevilla de Montella donde se estaban jugando su participación en Europa la próxima temporada. El Levante intentará hacerse con los tres puntos para dar un puñetazo encima de la mesa y aspirar este curso a cotas más altas.

Morales, el jugador a tener en cuenta

Espectacular el arranque del madrileño que se confirma como una de las revelaciones del presente curso. tres goles en cuatro partidos es el balance del jugador granota, pero no solo son los goles si no el peligro que atesora cada vez que arranca en velocidad o la influencia que tiene en su equipo. Sin duda alguna los de Machín deben estar muy pendientes del él para evitar que hago jugadas como la que le hizo al Athletic o al Betis que quedaron sin palabras a las aficiones rivales. Roger es el otro jugador que tienen que tener cuidado ya que es la referencia del Levante, suma tres goles al igual que Morales.

Ganar para seguir seguir optando a los puestos privilegiados

El objetivo del conjunto hispalense es meterse en la Champions de la próxima temporada y para ello debe ganar al Levante porque de lo contrario sus perseguidores se podrían marchar. Es cierto que los rivales que a priori le iban a disputar esa plaza no han empezado del todo bien, Villareal,Betis o Valencia no están demostrando lo que se espera de unos equipos que aspiran a jugar la máxima competición europea, gracias a esto el Sevilla sabe que ganando en el Ciutat de Valencia vuelve a depender de sí mismo.

Alineaciones

El Levanta tiene las bajas del ex sevillistas Coke y está en duda Simon aunque parece que no va a llegar al encuentro.

Por parte del Sevilla, tiene las cuatro bajas que ya hemos comentando anteriormente y hay posibilidades de que rote al equipo. Muy posible la entrada de Aleix Vidal en el once titular.