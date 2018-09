Resumen Real Betis - Athletic Club en LaLiga Santander 2018 (2-2)

Hasta aquí el choque de esta tarde, un espectacular partido que se preveía controlado para el Athletic hasta la jugada clave del choque, la expulsión de Markel Susaeta. Un servidor se despide, esperando que hayan disfrutado del encuentro. ¡Un saludo!

Final del partido. Vibrante choque en el Villamarín.

90+4'. Disparo de Bartra desde lejos que atrapa Simón tras golpear en un defensa.

90+3'. Amarilla para Unai Simón por perder tiempo.

90'. Cinco de descuento.

89'. Dos saques de esquina seguidos para el Betis, que acosa pero no encuentra el premio.

87'. Amarilla para Iñigo Martínez por derribar a Guardado. Saque de falta que acaba en córner.

86'. ¡Qué ocasión de Sanabria! Buen centro desde la derecha de Joaquín, que remata solo picado, desviado.

84'. Los leones firman el empate, arañando segundos al reloj en cada falta o pelota parada a favor.

81'. También agota los cambios el Athletic, se marcha Iñaki Williams, y entra Iker Muniain.

78'. Agota los cambios el Betis, se marcha Francis y entra Inui.

77'. De nuevo pausa de hidratación en el encuentro.

73'. Segundo cambio del Athletic, se marcha ovacionado Beñat, entra San José.

72'. ¡Otra del Betis! Centro desde la izquierda de Tello, remata desviado Sanabria en área pequeña.

71'. ¡Qué paradón de Simón! Buena jugada del Betis que acaba con la pelota en los pies de Loren Morón, disparo al centro, despejó el portero

70'. Amarilla a Sidnei, que cortó un contragolpe.

68'. ¡Gol de Canales! Buen cambio de juego desde atrás hacia Tello, que la pone desde dentro del área para el centrocampista y la cruza frente a Simón. Empata el Betis.

65'. Segundo cambio de Setien, se marcha Lo Celso y entra Loren Morón.

64'. A las manos de Simón el remate de Sanabria.

62'. Primer cambio en el Betis, se marcha Junior y entra Tello.

58'. ¡Saca la defensa un disparo de Yuri! Buena dejada de Williams, y el ex del PSG remató de primeras, metió el cuerpo Mandi.

57'. Centro pasado de Canales, saque de puerta. Acoso y derribo de los béticos.

56'. Primer cambio en el Athletic, se marcha Raúl García y entra Ander Capa.

53'. Amarilla para Canales, primera para los béticos, por cortar una contra.

51'. ¡Golazo de Bartra! Saque de banda del Betis, que tocando encuentra a Bartra en la frontal, y saca un zapatazo que llega a tocar Simón. Recorta diferencias el Betis.

50'. Amarilla para Yuri por agarrar a Mandi.

48'. Remate de Junior desviado tras centro de Francis, saque de puerta para el Athletic.

Comienza la segunda parte, mueve el balón el Athletic.

Saltan ambos equipos al terreno de juego, todo preparado para que arranque la segunda mitad.

Descanso en el Benito Villamarin, con la expulsión, se viene partido apasionante en la segunda mitad.

Dos minutos de descuento.

45'. ¡A la calle Susaeta! Llega tarde sobre Sidnei y ve la segunda amarilla. Se queda con un jugador menos el Athletic. El colegiado amonesta también a Beñat por protestar.

44'. Gran conducción de Lo Celso, que abre para Junior, el centro lo despeja la defensa y Canales remata de volea arriba.

43'. No encuentra destino el pase de Iñaki Williams, se marcha fuera. Saque de puerta para el Betis.

40'. Nueva amarilla, esta vez para Yeray, que llegó tarde sobre Joaquín.

38'. Primera amarilla del partido, para Markel Susaeta, que llegó tarde sobre Junior.

36'. No encuentra destino el pase de Joaquín, saque de puerta para el Athletic.

31'. Pausa para la hidratación. 36 grados en el Benito Villamarín.

30'. Falta botada por Canales que despeja Williams, empieza a mandar el equipo verdiblanco.

26'. Se calma el encuentro, intenta el Betis coger el mando del partido, el Athletic, cuando la recupera, soba el cuero dejando pasar los minutos.

21'. ¡Responde el Betis! Buena juagada de Joaquín que abre para Junior, su disparo lo sacó Simón, e Iñigo Martínez despejó a saque de esquina, sin consecuencias.

17'. ¡Golazo de Raúl García! Presión magnífica de Balenziaga, que obliga a Canales a fallar en el pase, De Marcos abre al navarro, que se saca un gran disparo a la base del poste. Pone tierra de por medio el Athletic.

13'. Ahora es Íñigo Martínez el que lo intenta desde muy lejos, desviado. Saque de puerta.

12'. Lo intentó Raúl García desde casi 40 metros, paró Pau en dos tiempos.

10'. Centro de Lo Celso que atrapa Unai Simón. Lo intenta el Betis.

7'. ¡Gol de Williams! Posesión larguísima del Athletic, que acaba con un centro perfecto de Balenziaga a la cabeza de Raúl García, que remata, despeja Pau López e Iñaki pone el rechace en las mallas. Se adelantan los leones.

3'. Pelean ambos equipos por hacerse con el control del balón, de momento sin dueño.

1'. Despeja la defensa verdiblanca la primera aproximación del Athletic.

Comienza el partido, mueve la pelota el Betis.

Saltan ambos equipos al terreno de juego, todo preparado para el arranque del partido.

Giovani Lo Celso y Sidnei ocuparan los lugares de los lesionados William Carvalho y Feddal, por lo demás, el once que viene acostumbrado a usar en Liga Setien.

El Betis, tras el partido de la Europa League, saldrá al césped con: Pau López, Francis G., Bartra, S.Canales, T.Sanabria, Sidnei, Joaquín, A.Guardado, Junior, Lo Celso, Mandi.

Sorpresa en el Athletic, no juega Muniain, que venia arrastrando molestias desde el partido contra el Real Madrid, y su lugar lo ocupará Yuri, con Balenziaga como lateral.

Los leones de Berizzo saltarán al Villamarin con: Unai Simón, De Marcos, Yeray, I.Martínez, Balenziaga, Dani García, Beñat, Susaeta, Raúl García, Yuri B, Williams.

Ya se conocen los onces de ambos equipos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo de la quinta jornada de la Liga, Real Betis vs Athletic Club en vivo, que se disputará en el Benito Villamarin. El encuentro arrancará en el territorio bético partir de las 20:00 horas.

El estadio del encuentro Real Betis – Athletic Club será el Benito Villamarin, con capacidad para 60.720 espectadores. Se espera una muy buena entrada pues este Euro Betis ilusiona a su gente.

El anterior Real Betis vs Athletic Club disputado en el Benito Villamarin acabó con un 0-2 para los visitantes, un gol de penalti de Raúl García, y uno en propia puerta en la segunda mitad tras buena internada de De Marcos dieron los tres puntos a un equipo rojiblanco que estaba atravesando su mejor momento de forma del año.

Berizzo deja en tierra a Ganea, Iturraspe, Remiro y Cordoba por decision tecnica, mas los lesionados Aduriz, Iago Herrerín y Lekue. La convocatoria completa es la siguiente: Núñez, I.Martínez, Yeray, San José, Beñat, Williams, Muniain, Yuri B., Susaeta, Dani García, Mikel Rico, De Marcos, Capa, Raúl García, Unai López, Balenziaga, Unai Simón, H.Oleaga, Guruzeta.

Aun sin conocer la convocatoria betica, lo que si ha confirmado el tecnico del Betis son las bajas de William Carvalho y Feddal.

Atentos en el partido Real Betis vs Athletic Club en vivo a Markel Susaeta: El actor inesperado de este Athletic de Berizzo. Nadie esperaba que fuera titular, ni que diera tan buen nivel, pero así está siendo. El eibartarra se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales del argentino, y está dando un nivel muy alto.

Susaeta en el encuentro frente al Real Madrid. | Foto: Athletic.

Atentos en el partido Real Betis vs Athletic Club en vivo a Takashi Inui: Uno de los fichajes de este verano del conjunto bético es de los que más está brillando en los de Setien. El japonés mantiene su buen nivel de juego, y pese a que le está faltando acierto de cara al gol, como a la mayoría de los jugadores béticos, es uno de los hombres más peligrosos del ataque verdiblanco.

Inui en el último encuentro en Mestalla. | Foto: LFP.

Por su parte Berizzo, destaca por su parte la especialidad del partido, tanto que se plantea un cambio de esquema, aunque no de estilo: “Somos perfectamente conscientes de que una actuación como la que tuvimos ante el Madrid nos obliga, no nos relaja. El día posterior volvemos a entrenar con misma disposición y rigor que antes. Tener una buena actuación debe obligarnos y exigirnos un nivel del que no podemos permitirnos bajar. La motivación no parte del rival, sino de hacerlo todo lo bien que puedas en cada partido. Creo que esto ha sido entendido por los jugadores, y ahora hay que hacer que todas esas palabras tengan efecto práctico en el campo”.

El técnico del Betis, Quique Setién, recalca la importancia de la victoria para su equipo, ya que supondria un salto en la tabla: "La Liga es muy larga y hay que jugar contra todos, jamás sabes dónde están los rivales en cada momento. Es verdad que por nombre hemos jugado ya con equipos que nos gustaría estar con ellos o cerca de ellos en la clasificación, pero luego hay otros equipos de los que no esperas tanto y lo dan. Hay casos como el Getafe que ya están ahí. Lo importante es ir sumando puntos y mantener una línea estable en el rendimiento".

Será la quincuagésimo tercera vez que Real Betis y Athletic se miden en la Liga en territorio verdiblanco, donde los sevillanos son claramente favoritos En las 52 visitas anteriores, el Betis ha cosechado 23 victorias y 16 empates, por las 13 victorias de los rojiblancos.

Los bilbaínos, por su parte, volvieron a jugar en San Mamés, y volvieron a sumar un punto, pero esta vez, un punto mucho más prestigioso que el obtenido frente a la SD Huesca, pues el rival era el Real Madrid, un conjunto blanco al que maniataron en la primera mitad y pudieron irse al descanso con más ventaja que ese 1-0 cosechado por Muniain. Isco empataría en la segunda mitad cuando el equipo de Lopetegui se repuso.

En la última jornada los dos equipos consiguieron un empate meritorio. El Betis, visitaba Mestalla en uno de los encuentros en los que deberían probar que vuelven a ser el equipo solvente que juega bien y que debe estar arriba a final de campaña. No solo cosecharon un importante empate sin goles, sino que además, pudieron ganar el partido frente a los de Marcelino.

El conjunto bilbaíno llega en la misma situación al choque, aunque con una pequeña salvedad, tiene un partido menos, por lo que los cinco puntos que tienen en el casillero los de Eduardo Berizzo son en tres partidos, no en cuatro. La principal pega que se le puede poner a este Athletic es que ha encajado en todos y cada uno de los partidos que ha disputado. Los leones se sitúan novenos con cinco puntos, aunque con un partido menos que el resto.

El encuentro que medirá a verdiblancos y leones es un choque que a priori supone un enfrentamiento entre dos de los equipos que deberían pelear por tener plaza europea para la próxima temporada, sin embargo, el partido de presenta como una primera final para los dos equipos. El Betis llega al choque con un dato positivo, y otro preocupante, los cinco puntos obtenidos de 12 posibles no es un arranque espectacular, sin embargo, los cuatro partidos sin encajar sí que lo son. Los de Setien se sitúan en undécima posición.