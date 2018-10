Ernesto Valverde: "Será un partido muy intenso"

Ernesto Valverde atendió a los periodistas para hablar del duelo entre FC Barcelona y Girona FC de este domingo a partir de las 20:45. El Txingurri opinó sobre la dinámica del rival y hizo una hipótesis sobre como se los encontrarían en el césped: "Hizo una buena campaña el año pasado, con mentalidad de jugar muy hacia arriba. Tengo la sensación de que están igual. Han empezado con buenos resultados. Los veo en la línea de jugar sin complejos, de jugársela aquí. Eusebio planta cara, no espera. Será un partido muy intenso. No sé si será muy distinto al de la pasada temporada. Estuvieron un poco altos y concedieron espacios. Igual dan un paso más atrás, pero conociendo a Eusebio, igual dan un paso más hacia adelante. Ellos venían en un buen momento, como ahora".

No quiso darle bola a la posibilidad de jugar este partido de la segunda ronda en Miami, alegando que el que le preocupa es el de esta jornada: "Mañana tengo partido contra el Girona. Lo que me preocupa es el de mañana, el otro me preocupa poquísimo. Se jugará seguro aunqueno saemos ni cuando ni donde ni como, pero habrá que ir estirando la goma tres o cuatro meses más".

Al Barça se le vienen encima seis partidos en tan solo seis días y es posible que sea el momento para empezar jugar con los nuevos de Can Barça. El técnico culé ha hablado de ello y de las posibles rotaciones para mantener al equipo fresco: "Vienen partidos muy seguidos. Tenemos tres en seis días. El miércoles será un partido fuerte, es fuera de casa, hay exigencia doble. Después está el Athletic... Tenemos que estar muy finos para ganar al Girona porque ellos vendrán bien. En cuanto a los cambios, ya veremos".

Coutinho, Dembélé, Arthur y Malcom han sido los cuatro futbolistas sobre los que más ha hablado Valverde. Sobre Coutinho: "Juega en una posición que conoce, se desenvuelve bien con ese perfil en banda izquierda. Su forma de jugar es vertical, aporta desequilibrio. Donde está cómodo es ahí. Pero puede rendir en varias posiciones. Nos condiciona un poco a la hora de jugar, un poco, a la hora de mantener el equilibro defensivo".

Dembélé sigue cumpliendo y el Txnigurri ha sido preguntado por él y por si es el futbolista que más le ha sorprendido por su efectividad: "Esperábamos mucho de él. No es que me haya sorprendido, espero que lo que hace sea solo el punto de partido". Arthur no entrenó el jueves con el equipo y desde el club no se había dado mucha infomación sobre el futbolista, por lo que Valverde lo ha aclarado: "Ayer no entrenó con el grupo pero hay que esperar. Nos queda un entrenamiento. Tenemos tres partidos, jugará alguno, seguro". El último futbolista de que habló fue Malcom, que ha sido convocado con la selección brasileña aunque todavía no tiene el alta médica: "Es una buena noticia que Malcom vaya con la selección. Ayer ya hizo el entrenamiento completo. Espero que en esta semana ya esté disponible".

Ernesto Valverde apenas habló sobre si renovará o no con el FC Barcelona, aunque las preguntas de los periodistas fueron claras: "Tengo contrato, una posibilidad de ampliarlo un año más. Las temporadas son largas, hay que ver cómo va el equipo. Estamos solo a septiembre como para valorarlo ya".