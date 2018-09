Derbi de protestas y sorpresas

Tras estrenarse el pasado martes en Champions League, el Barcelona ha vuelto a la Liga recibiendo, por segunda vez en su historia, al Girona en el Camp Nou. Un derbi catalán por todo lo alto y es que los rojiblancos no dejan de sorprender en su llegada a Primera División. Al inicio de la quinta jornada del campeonato ocupan la sexta posición y Eusebio Sacristán conoce el club azulgrana a las mil maravillas para intentar dar la sorpresa en un domingo hecho fiesta.

Valverde ha dado la primera sorpresa al mostrar la alineación, llena de jugadores menos usuales, hasta la fecha. La expulsión del pasado martes de Umtiti abrió las puertas a Lenglet para jugar en Wembley y el técnico ha decidido darle minutos en este derbi para ir acomodándose ya al hueco en la defensa. Tampoco han repetido Coutinho, Sergi Roberto o Rakitic, que han dejado sus puestos a Arturo Vidal, Semedo o Arthur, respectivamente.

Los azulgranas han saltado a sabiendas que deberían pisar reiteradamentre el área de Bono si querían ganar. Dembélé originaba superioridad en la zona de tres cuartos, pero no llegaban los remates a portería. Sí lo ha intentado Bernardo a los cinco minutos, aunque Ter Stegen ha detenido sin problemas el disparo. Pocos segundos le han faltado a Jordi Alba para poner al Barcelona por delante cuando, recibiendo del delantero francés, ha concluido con la derecha.

Messi abre la brecha en el derbi catalán

El Girona empezaba a recibir demasiados ataques por parte de los locales y Aday Benítez, prácticamente bajo palos, ha evitado el gol inicial de los culés. Pero el Camp Nou tenía preparada la ovación de la noche para Messi que, con una jugada individual al alcance tan sólo del '10', ha mandado la esférica rozando el palo de la portería defendida por Bono.

Messi pone por delante al Barcelona antre el Girona | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Los de Valverde seguían avanzando metros y amenazando, reiteradamente, al conjunto rojiblanco. Hasta que ha llegado Messi y, recogiendo una asistencia en el área ha rematado a placer para subir el primero a la electrónica. Los de la Ciudad Condal se ponían por delante tras varios partidos remando a contracorriente y eran, ahora, los de Eusebio quienes debían abrir líneas para poner contra las cuerdas a Ter Stegen. Segundos después ha vuelto a intentarlo Suárez desde la banda izquierda pero el guardameta, atento a la acción, ha detenido al uruguayo.

Cerca de la media hora de juego los de Girona han intentado dar un paso al frente, con un tímido disparo de Muniesa desde el vértice del área que no ha encontrado fortuna. Muy cerca lo ha tenido después Portu por la derecha que, con Ter Stegen superado, se ha encontrado a Piqué bajo palos para mandar la esférica al saque de esquina.

El VAR protagoniza la primera expulsión en el Camp Nou

A diez minutos de finalizar el primer tiempo ha llegado la polémica al Camp Nou cuando el colegiado, tras la revisión del VAR, ha decidido expulsar directamente a Lenglet del terreno de juego. El francés ha dejado ir el codo para hacer caer a Pere Pons, que se retorcía en el suelo. Inmediatamente después ha salido Umtiti ha ejercitarse en la banda para completar el primer cambio de Valverde, que ha sentado a Dembélé a la reprisa del descanso.

Lenglet, expulsado, deja al Barcelona con 10

El feudo culé ya rugía enfadado con el colegiado y pedía el mismo trato de favor entre ambos conjuntos, sobretodo cuando Suárez ha caído cerca del balcón del área y Gil Manzano no ha mostrado ninguna amonestación. Messi ha picado la falta directa por encima de la barrera, aunque Bono ha adivinado la dirección del disparo.

Antes de llegar al descanso ha llegado lo inevitable: el Girona ha puesto las tablas en el marcador. Mediante Stuani, que se posiciona como el referente de los rojiblancos, ha cruzado el balón desde la derecha. En la siguiente jugada Messi ha tenido en sus botas el 2-1 pero el control final ha salido por encima del travesaño del Gol Nord.

El Girona da la sorpresa en el Camp Nou

Al volver de vestuarios Umtiti ha completado la línea defensiva del Barcelona mandando a Dembélé al banquillo, que hoy no estaba fino de cara a portería. La primera ocasión ha sido para Suárez que, en el centro del área, ha recibido de Semedo para ponerla a la derecha de Bono, que no se ha dejado superar por el 'killer' goleador.

Pero la sorpresa ha llegado ante Ter Stegen y es que, con una limitada llegada de Piqué a cortar la ofensiva de Portu, Stuani ha hecho realidad su 'doblete' en el Camp Nou pese a las insistencias de Jordi Alba para evitarlo. Rápidamente han salido Coutinho y Rakitic a ejercitarse en la banda para intentar dar un toque de luz al Barcelona que, con un hombre menos por la expulsión de Lenglet, ha bajado los brazos en casa.

Piqué empata el partido con un gol de cabeza | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Camp Nou se rendía a ovacionar las últimas dos sustituciones de Valverde y Messi ha estado a punto de volver a tranquilizar al estadio con el disparo de falta directa, pero el balón se ha estallado en la cruz de la portería. En la siguiente jugada y tras un córner en corto picado por Messi, el Barcelona ha empatado el encuentro con un gol de cabeza de Piqué cuando Bono ya no estaba en su posición.

Un derbi igualado y protestado

Los de Valverde no se conformaban con el empate y el conjunto azulgrana ha puesto una marcha más a su juego. Una buena ocasión la ha tenido Coutinho que recibía pegado a la línea de fondo una asistencia de Messi.

Con el argentino cayendo al borde del área ha vuelto a avivarse la polémica protestando que el colegiado no señalase la acción. Posteriormente, en una doble jugada, Suárez y Umtiti han podido poner al Barcelona por delante nuevamente. También la ha tenido en sus botas Coutinho con un disparo lejano, aunque el portero ha mantenido bien la posición.

El Barcelona pierde sus primeros puntos de la temporada

El encuentro se estancaba para los locales, que no conseguían hacer el tercero y firmar la victoria. Coutinho ha vuelto a desaprovechar una gran oportunidad con un potente disparo y Busquets seguía reclamando una falta al balcón del área que Gil Manzano no ha querido señalar. Ya en el tiempo de añadido Piqué no ha llegado a rematar un centro de Jordi Alba desde la izquierda; mientras, el Girona dedicaba su juego a perder tiempo para conseguir devolver 1 punto a Montilivi. Finalmente, el primer derbi catalán se ha cerrado con la repartición de puntos (2-2) pero con el Barcelona aún en cabeza de esta Liga Santander gracias a la diferencia de goles, mejor que la que posee el Real Madrid.