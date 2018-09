Previa UD Las Palmas- Málaga CF: duelo de titanes por todo lo alto

Y llegó el primer gran duelo de la temporada en la Liga 1|2|3 por todo lo alto de la clasificación. Aunque llevamos pocas jornadas de Liga y estamos a mediados de Septiembre, nadie duda de que actualmente el mejor choque posible que se puede ver en la categoría de plata es un enfrentamiento entre los canarios y los malaguistas que ocupan actualmente el segundo y primer puesto de la clasificación respectivamente. Además, el partido tendrá mayor aliciente al jugarse en el Estadio de Gran Canaria, lo que implica mayor dificultad para el líder de la categoría. Ambos equipos tienen sin lugar a dudas una de las mejores plantillas de la categoría, e igualmente se trata de los dos clubes con el mayor tope salarial esta temporada. Será una buena oportunidad para el equipo local pueda conseguir la victoria y poner fin a la espectacular racha de inicio del Málaga CF, que hasta ahora cuenta sus partidos jugados por victorias.

Se trata de una prueba de fuego para el equipo de Muñiz, al que se ha llegado a decir que esta racha de victorias ha sido consecuencia de tener un calendario a favor en este inicio de la temporada, con equipos de menor categoría como puede ser Almería, Córdoba o Alcorcón, pero lo que no cabe duda es que es importante tanto lograr los tres puntos ante rivales menores como con equipos teóricos de la parte alta de la liga; en definitiva se trata de ir sumando puntos que te acerquen al objetivo final, que no es otro que el ascenso de categoría. Ahora sí jugará contra un equipo " de alta exigencia", con grandes jugadores y cuyo objetivo es igualmente el ascenso de categoría. Por todo ello, habrá que ver como se desenvuelve el equipo blanquiazul ante el primer test serio de la temporada.

Entreno continuado de martes a sábado. Nace la escuela de fútbol de discapacidad del Málaga CF

El Málaga CF, tras su disputa del partido la pasada jornada ante el Córdoba CF con victoria por 3-0, tuvo dos días de descanso y se incorporó a los entrenamientos el martes. Con ello, se ha ejercitado diariamente en las instalaciones de La Rosaleda. Precisamente, en el primer entreno semanal fue novedad el último fichaje del equipo blanquiazul, el central Lombán, y que posteriormente ofreció una rueda de prensa en el que se mostró dispuesto a apoyar al equipo: "Puedo jugar donde el míster necesite, vengo con disposición para todo". El asturiano ha firmado hasta el 2020. Así mismo, el futbolista viene con mucha ilusión y conoce tanto al jugador Adrián de su época como jugador del Elche como al exmalaguista Charles del Eibar, su anterior equipo, del que reconoció que le habló muy bien acerca de recalar en el conjunto blanquiazul. Con este fichaje, Juan Rodríguez (mano derecha del Director Deportivo del Málaga CF) reconoció que la plantilla estaba equilibrada, por lo que se presupone que aún contando con fichas libres el club no acometerá más fichajes hasta el mercado invernal.

Por otra parte, se ha conocido el percance que ha tenido Juankar durante el entrenamiento realizado el pasado martes. En este caso, ha sufrido un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, precisamente el mismo lugar donde la pasada temporada sufrió baja durante más de seis meses. Por ello, finalmente no viaja con el equipo para jugar este atractivo encuentro.

A nivel institucional, el pasado viernes se dio a conocer un paso adelante que ha dado el Málaga CF, a través de su fundación, con el nacimiento de la Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual que tiene como objetivo la normalización de la práctica deportiva y la transmisión de valores como la solidaridad, el compañerismo, o la superación, entre otros. Contará con el apadrinamiento de tres entidades: VIPESA, Diputación Provincial de Málaga y Obra Social “La Caixa”. Se trata de otra decisión más que hace crecer al club como institución deportiva, y que seguro que enorgullecerá a toda la masa de aficionados.

El entrenador Juan Ramón López Muñiz atendió ayer a los medios de comunicación en rueda de prensa, donde habló de un partido donde ambos equipos se juegan tres puntos: “Es un partido importante porque hay tres puntos en juego y por nada más. La liga es muy larga y hay mucho trayecto por recorrer. Vamos a un buen estadio ante un buen equipo y esto motiva. Que no lo vea una final no quiere decir que el partido no sea importante, pero será importante también el siguiente, y el siguiente. Y no te nombro los anteriores porque ya los tenemos en nuestro casillero, pero eran importantísimos también". Así mismo, el asturiano sabe de la calidad del equipo canario, pero no envidia nada de ello: "No envidio nada de lo que tienen otros. Rubén Castro tiene una trayectoria, siempre ha hecho buenas temporadas. Me gusta valorar a mis jugadores, que son los que más conozco.

En relación a la lista de convocados, el equipo viaja a Las Palmas con diecinueve jugadores. Como novedad, la ya comentada ausencia de Juankar por lesión. Como alta respecto al último partido, la presencia de Héctor e Iván Rodriguez, aunque el técnico debe hacer un descarte.

Tres puntos primordiales para estar arriba

La UD Las Palmas, que se encuentra a cuatro puntos del Málaga CF, considera este partido importante en cuanto a las opciones del equipo amarillo en la liga. Desde el club están concienciando al aficionado de la importancia del partido y por ello solicitan el apoyo de la afición, insistiendo en que el equipo tenga un gran recibimiento mañana domingo cuando llegue al Estadio de Gran Canaria.

El equipo es actualmente el máximo goleador de la categoría, con diez goles, y únicamente ha encajado tres goles en contra. Cuenta con una buena plantilla entre los que destacan Timor, Maikel Mesa, Araujo o Rubén Castro, jugador que la pasada temporada militó en el R. Betis y que, aunque tiene 37 años, ha empezado la temporada de forma magistral marcando seis goles, siendo actualmente el pichichi de la liga. Su entrenador, Manolo Jiménez, se basa en construir al equipo desde la solidez defensiva y consigue hacer una buena gestión de grupo. En esto último, guarda muchas similitudes con Juan Ramón López Muñiz.

En esta semana de trabajo realizado por el equipo canario en Telde, se ha conocido tanto la lesión de Mantovani, con una microrrotura fibrilar de grado I en el isquiotibial derecho y cuya baja se estima por un mes, como la ausencia de Galarreta para este choque, sancionado de forma definitiva por el Comité de Competición al haber sido expulsado la pasada jornada ante el Extremadura UD.

Por otra parte, el club comunicó la renovación de contrato de Tana hasta el año 2023, un jugador muy importante para el club, acumulando en las últimas temporadas 121 partidos con el equipo y convirtiendo un total de trece goles.

Respecto a las declaraciones efectuados de cara al partido de mañana, el jugador Rafa Mir insistió en lo importante para su equipo y lo que se debe tener en cuenta del Málaga CF: “ El apoyo de la afición es fundamental. Ver el estadio lleno hace que al contrario le cueste. El Málaga es un equipo muy cerrado de ahí la dificultad de hacerles gol, pero tenemos jugadores para abrir espacios y anotar".

En la tarde de ayer sábado, el entrenador amarillo Manolo Jiménez ha comparecido en rueda de prensa para hablar de la previa del partido, y para él se trata de tres puntos primordiales para estar arriba, por lo tanto lo considera un partido clave: "La UD Las Palmas tiene que demostrar mañana que es un gran equipo al igual que el Málaga. Estos tres puntos son primordiales para continuar arriba y para seguir ilusionando a nuestra afición". Sobre el equipo visitante, no dudó en catalogarlo como un equipo grande: "Son un gran equipo, que dejan muy pocos espacios y que rentabilizan como nadie sus goles. Salvo ante el Córdoba, todas sus victorias han sido por un gol. El Málaga se ha dado cuenta antes que nosotros de dónde estamos. No tienen la posesión en los partidos pero tiene la posesión para generar las ocasiones de gol y materializarlas".

En relación a la lista de convocados, como se ha comentado anteriormente, destaca la ausencia de Mantovani y Galarreta.

Lista de convocados

UD Las Palmas: Raúl Fernández, Nauzet Pérez, Lemos, Cala, David García, Deivid, De la Bella, Dani Castellano, Timor, Rivera, Tana, Javi Castellano, Maikel Mesa, Danny Blum, Fidel, Rubén Castro, Rafa Mir y Tomás Pekhart.

Málaga CF: Munir, Diego Glez, Luis Hernández, Pau, Lacen, Adrián, Blanco Leschuk, Juanpi, Cifu, Ricca, Ontiveros, Héctor, N'Diaye, Pacheco, Koné, Kieszek, Iván R., Harper e Hicham.

Posible once inicial