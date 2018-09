El Numancia regala la victoria y López Garai desespera a la afición

El Numancia claudicó demasiado fácilmente ante el Almería. Los pupilos de López Garai fueron inferiores a los andaluces y no merecieron un resultado mejor. Un gol de Juan Carlos al borde del descanso adelantó al Almería. El Numancia intentó conseguir el empate en la segunda parte pero se vio inoperante y sin ideas. Los almerienses sentenciaron en un contraataque.

Con la derrota, la figura de López Garai queda en entredicho a orillas del Duero. Una hipotética derrota en el sadar podría ser definitiva para su futuro como entrenador. El técnico vasco se equivocó en la alineación y en las sustituciones realizadas.

El Numancia entró tarde al partido

Los locales no estuvieron cómodos en los primeros minutos del encuentro. El Almería ya avisó nada más empezar con un remate de Juan a la salida de un córner. Juan Carlos despejó no sin dificultades. La réplica de los de López Garai vino en forma de internada por banda de Nacho, que recibió de Kako y su disparo se marchó ligeramente desviado. El lateral riojano tenía a Marc Mateu solo en el segundo palo pero no vio el desmarque del extremo valenciano.

Mientras tanto, los sorianos seguían empeñados en sacar el balón jugado, algo que es innegociable en la filosofía de juego de López Garai y que está trayendo de cabeza a la afición rojilla, vistos los claros errores y riesgos de este método. Uno de esos despistes, en este caso de Kako Sanz, dio con un jugador del almería plantándose solo ante Juan Carlos. El cancerbero del Numancia evitó el primero.

Dos goles anulados al Almería

Los almerienses iban ganando protagonismo y tuvieron hasta dos goles anulados. El primero, una presión de balón de Juan Carlos sobre el portero rojillo, que dio con una falta en ataque cuando el balón ya entraba en la portería del Numancia. El segundo, por entender una falta, bastante rigurosa por cierto, en el salto de una falta lateral. El Numancia tuvo la mejor ocasión de la primera parte en botas de Guillermo. El delantero recibió en la frontal del área, se giró perfectamente y, cuando solo tenía que batir al meta visitante, se topó con una mano providencial.

Cuando todo parecía empatado al descanso llegó el gol almeriense. Una falta botada por Juan Carlos en el ataque izquierdo de los andaluces se coló entre las piernas de Guillermo y Juan Carlos para acabar en el fondo de las mallas. Un error clarísimo de ambos jugadores, que fue un duro golpe para los rojillos. Con el 0-1 y la decepción de la grada se llegó al descanso.

Intento de remontada

La segunda parte comenzó con otro error del Numancia sacando el balón desde atrás pero la ocasión del Almería no llegó a mayores. Los sorianos intentaron estérilmente remontar el encuentro pero se vieron sin ideas ante un Almería muy bien plantado. López Garai se coronó destrozando el mediocentro de los rojillos al quitar a Kako Sanz y dejar únicamente a Diamanká y Noguera. Jugó con hasta tres delanteros, con Borja Viguera, Higinio y Guillermo, que más tarde daría paso a Jordi Sánchez, pero no creó prácticamente peligro en jugadas de creación. Y es que la elaboración fue prácticamente nula y las ocasiones llegaban en transiciones rápidas o en jugadas a balón parado.

Higinio tuvo la más clara en un saque de esquina pero su remate de cabeza lo sacó Renella. Mientras tanto, el Almería seguía dando problemas a la contra y poniendo a prueba a Juan Carlos, que salvó más de una ocasión de peligro. Borja Viguera lo intentó con un tímido disparo que atrapó el meta visitante y Noguera tuvo el empate con un trallazo que se marchó rozando el larguero.

Una de las transiciones almerienses dio con la sentencia. Aguza aprovechó el rechace de Juan Carlos y fusiló la meta rojilla para dar al Almería la primera victoria de su historia en Los Pajaritos. Con los tres puntos, los andaluces se ponen con 7 puntos mientras que el Numancia se queda con 6. El partido en El Sadar del próximo fin de semana será clave para el futuro de López Garai.