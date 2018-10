La afición franjirroja nunca falla

La afición del Rayo Vallecano dejó ver que está junto a su equipo pase lo que pase. Siendo una de las aficiones más fuertes y más destacadas la anterior temparada en la categoría de plata por ser una que se hacía bastante de notar en cada uno de los encuentros, tanto en casa como en cualquier punto del país que iba el equipo.

Tras todo lo sucedido en el Estadio de Vallecas, ellos se mostraron por todo lo ocurrido. Se manifestaron sobre lo que conllevó la seguridad de su estadio y en las condiciones en la que se encontraba todo. Por lo que demostraron su disconformidad de todo.

No obstante, tras un mes sin estar en el Estadio de Vallecas para disfrutar de un encuentro en el barrio, los aficionados no fallan a estar ahí con sus jugadores, con su equipo. Puesto que tras el encuentro ante el Sevilla en la primera jornada no regresaron al estadio, ya que el partido de la tercera jornada ante el Athelic de Bilbao se aplazó por la falta de seguridad y las condiciones en las que se encontraba el recinto.

Un mes después, los aficionados demostraron que el sentimiento por la franja está por encima de todo. El Estadio de Vallecas estuvo bastante lleno para ver al primer equipo hacer frente al encuentro ante el Alavés después de la victoria ante el Huesca en el Alcoraz.

A pesar de la derrota de los hombres de Míchel, los aficionados franjirrojos estuvieron ahí juntos a los suyos hasta el final, arropando a sus jugadores en este momento tan duro para ellos. Otro motivo por el que han demostrado que están siempre junto a su club pase lo que pase.

No cabe duda que son un punto muy importante para el club de Vallecas, puesto por todo lo que hacen por ellos, nunca dejándoles solos y apoyándoles pase lo que pase. Por lo que son una afición ejemplar para cualquier club por todo lo que hacen por el Rayo Vallecano.