Odriozola: "¿La Champions o la Liga? Tengo la misma ilusión por cada partido"

Álvaro Odriozola disfrutó ayer de sus primeros minutos con el Real Madrid de manera oficial siendo titular y jugando los 90 minutos y logrando una victoria en su debut.

Odriozola fue presentado por el Real Madrid el día 18 de julio y hasta ayer no pudo disfrutar de sus primeros minutos con la camiseta blanca de manera oficial debido a las lesiones que ha tenido o por estar fuera de la convocatoria.

Contento por comenzar con una victoria

"Mi debut ha sido con una victoria, no puedo pedir nada más", dijo el lateral español tras el partido.

Mala suerte en el comienzo de temporada

Odriozola comentó los problemas que ha acarreado desde que acabó la pretemporada para incorporarse al equipo: "Tuve la mala suerte de lesionarme cuando estabamos acabando la pretemporada pero esto no lo decido yo. Hay que seguir trabajando y no darle más vueltas. He trabajado mucho para estar bien cuando tuviese la oportunidad de jugar y he respondido bien físicamente y estoy muy feliz por ello".

Su comparación con Disney en su presentación

"Me gusta mucho Disney y lo escribí porque allí hay atracciones de todo tipo y en una temporada pasas por atracciones de miedo, de pasarlo bien...", dijo el lateral cuando le preguntaron por sus comparaciones entre Disney y el Real Madrid.

Su aprendizaje con Carvajal

"Dani es uno de los mejores del mundo, siempre ha sido mi ejemplo y ahora aprendo de él día a día. La competencia es buena y entre los dos tenemos que sumar. Me tomo la primera temporada de aprendizaje".

El rival de hoy, el Espanyol

Odriozola habló sobre el Espanyol y les felicitó por el partido que realizaron: "El rival también juega y hay que felicitar al Espanyol porque han jugado muy bien. Esta es la mejor liga del mundo y nos lo han puesto difícil".

Para finalizar, le preguntaron a Álvaro si prefería ganar la Champions o la Liga a lo que él contestó: "Tengo la misma ilusión por cada partido".