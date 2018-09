El derbi femenino es azul

Mañana de derbi para el fútbol asturiano. Real Oviedo Femenino y Real Sporting de Gijón tenían una cita en la ciudad deportiva de El Requexón a las 11:30 de este domingo veintitrés de septiembre. El cartel era inmejorable. Con las cámaras de la Televisión del Principado de testigo de excepción, el campo número uno de El Requexón abarrotado de gente y ambos conjuntos con pleno de victorias, no se podía pedir más.

Llegaban, tanto Oviedo como Sporting con la flecha para arriba en este inicio liguero, pero esto es un derbi, y ni el antes ni el después importa. Introdujo Pedro Arboleya cuatro novedades en las locales con respecto al encuentro del pasado domingo en Vilagarcía de Arousa. Nuria fue la encargada de defender la meta carbayona por primera vez esta campaña. Silvia, que venía actuando y bien como titular, inició en el banquillo y el técnico optó por la jerarquía de Alba Gordillo , que jugó en el eje de la zaga. Paula, que volvió a golear hoy, dejó su sitio a Carol González en la punta de lanza. La gallega cumplió con creces y trajo de cabeza a la defensa local, sobre todo en la primera parte. La útima novedad fue la entrada de Gema en el carril diestro, que cuajó un partido sobresaliente tanto en ataque como en defensa.

Por su parte, Ricardo Alonso no se guardó nada, y tampoco optó por cambios respecto a las once que golearon en las dos primeras jornadas. El técnico buscó plantar en El Requexón a un Sporting valiente, que no se echase demasiado atrás y fiando el ataque a una Irene que volvió a demostrar ser un fichaje de altísimo nivel.

El plan se le iba a torcer pronto al técnico gijonés, ya que enfrente tenía un transatlántico que quería solventar por la vía rápida y que en el minuto tres tuvo la primera en una falta de Isina que Paula no logró blocar y la defensa tuvo que enviar a córner. Y pronto, muy pronto, al siete de partido llegaría el primero. Cabalgada sin retorno de Isina por la izquierda que, tras dejar a Candi por velocidad apuró línea de fondo y la puso abajo para que Cienfu, en carrera, pusiera el primero. Patas arriba El Requexón , y primer gol de la temporada de la centrocampista langreana, que superó el derbi con nota. El Sporting aún no había asimilado el gancho en la barbilla cuando, en la siguiente acción, un error grosero entre Eider y Marta Nieto iba a caer en los pies de Carol González, que no desaprovechó el regalo y puso el segundo con un buen derechazo. Estaban groguis las rojiblancas, que les tocaba subir el Everest para puntuar, mientras que las carbayonas buscaban, dominaban, tocaban y tocaban.Yo El dominio se plasmó en ocasiones. Primero para Isina, que intentó picar por encima de una Paula que ahora si atrapó bien. Henar tuvo la siguiente en un cabezazo a la salida de un córner que se fue fuera por poco, y Laura, tras un despeje en semifallo de Eider a balón de Isina, remató muy forzada para que parase Paula. A punto estuvo de hacer el tercero el Oviedo antes de la media hora. Isina para Carol ante Paula, la portera ganó el duelo y el rechace le cayó a Laura, que golpeó y, cuando todo el campo cantaba gol, apareció Eider para salvar bajo palos. No llegó el primer acercamiento visitante hasta el treinta y siete, en un centro de Irene que se paseó sin remate. Todavía tuvo dos antes del descanso el conjunto carbayón. Primero Laura, muy activa durante el primer acto, disparó desde fuera cerca de la cepa del palo, y después Cienfu, quien a punto estuvo de anotar tras un error de Paula al atajar. Descanso, y medio derbi en la cartera carbayona.

La segunda parte tuvo a un Oviedo que buscó seguir controlando, pero también a un Sporting que adelantó líneas y creó problemas en la retaguardia azul. La primera, no obstante, para las de Pedro Arboleya, con un remate de Marta Reyes en un córner que se fue fuera. Acto seguido, el tercero. Pase de categoría de Laura en la frontal para que Silvia, que llevaba veinte segundos en el campo, golpease duro a la red. Veni, vidi vinci para la avilesina. Partido sentenciado.

Adelantó otro poquito más las líneas el Sporting, creando algo de peligro y acciones a balón parado cerca del área rival. Precisamente en un córner llegó un cabezazo de Eider que atrapó segura Nuria. A punto estuvo de hacer el cuarto el Oviedo en otro error grave defensivo de las rojiblancas. Cesión corta, muy corta de Lucía Ayuso hacia atrás que Carol recogió muy atenta, pero el último control se le fue algo largo ante la salida de Paula que anticipó. El rechace fue para Isina que envió alto. A la hora de partido iba a recortar distancias el Sporting. Balón en velocidad para Irene, que estaba habilitada, y en el mano a mano batió a una Nuria que nada pudo hacer. 3-1 y las gijonesas que querían meterse en el partido. Fueron los peores momentos del Oviedo, y, sólo tres minutos después del gol la iba a volver a tener el Sporting. Disparo duro abajo de María Yenes y buena parada de Nuria. Crecía en el partido el conjunto de Ricardo Alonso, pero el buen momento se iba a venir abajo de un plumazo. Falta en la frontal del área para Isina, que golpeó duró, la meta gijonesa no atajó y Paula, que acababa de entrar, puso el cuarto. Gol de killer. Volvió a acercarse el Sporting en una falta muy lejana de Candi que se paseó por el área local sin consecuencias. A cuatro del final, Isina, que no quería irse sin su gol la tuvo muy clara, pero su remate se fue al larguero. Reñida hoy con el gol la número diez, que, pese a no marcar cuajó un gran partido, como siempre. En la continuación de esa acción, un centro desde la derecha lo remató Paula de cabeza para hacer el quinto del partido, el segundo de su cuenta, y el sexto en lo que va de liga de la delantera avilesina, que lo enchufa absolutamente todo. Gol de "9". El Sporting, en un gran ejercicio de coraje no bajó los brazos y recortó distancias en el noventa, de nuevo por mediación de Irene, que con un disparo cruzado puso el segundo tanto visitante.

Al final, goleada de un Real Oviedo Femenino que sigue firme, muy firme al frente de la tabla, con nueve de nueve, con diecinueve goles a favor y uno en contra, y un Sporting de Gijón que hoy sufrió su primer revés, ya que llegaba también con pleno de victorias, y su objetivo sigue estando intacto.