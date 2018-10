Jacobo Montes: "No hemos sabido contrarrestar al Fuenlabrada"

Tras un buen arranque de temporada, donde los gallegos habían puntuado en sus dos visitas a Madrid, se encontraron con un Fuenlabrada muy superior a ellos: "Es una derrota dura por las sensaciones. No hemos competido bien el partido, hemos sido superados por un rival que nos hizo daño tanto en el juego largo como en el juego corto. Después de que fallaran el penalti recuperamos el pulso del partido, recuerdo dos ocasiones muy claras, una con el empate a cero, que nos habría adelantado en el marcador. Sin embargo, la realidad es que, para aquel entonces, el Fuenlabrada ya debería ir por delante en el marcador".

A pesar de que el 0-0 aguantara durante prácticamente toda la primera mitad, desde el primer minuto la balanza se decantó hacia el lado de los locales: "Hemos sufrido mucho en los duelos individuales, algo que nos ha condicionado a hacer más kilómetros de los que deberíamos. La segunda parte ha sido para dejar pasar los minutos, el Fuenlabrada tampoco apretó mucho, y en los últimos quince minutos dimos un paso adelante pero ya era tarde, las fuerzas escaseaban. El resultado es justo, tenemos mucho trabajo por delante y ahora toca seguir."

Los madrileños mostraron una gran superioridad sobre el Coruxo, tanto en lo físico como en lo futbolístico:"Ellos tienen una complexión física superior a la nuestra, pero hay otras formas de permitir que el rival te gane esos duelos. Hoy no hemos estado ajustados y hemos sufrido mucho por dentro, creo que por ahí se nos ha ido escapando el partido. El Fuenlabrada es un equipo que domina muchos registros, te puede hacer daño a balón parado, corriendo al espacio, en transiciones; y no los hemos sabido parar."

El equipo azulón venció 2-0, convirtiendo los dos goles de la misma forma, a la salida de un saque de esquina:"Hoy hemos hecho muchas cosas mal, hay que ser críticos para poder crecer. Nos han hecho los dos goles a balón parado, pero la sensación es que pudo caer el gol de otra manera. Cuento tres o cuatro ocasiones claras del Fuenlabrada que no fueron a balón parado y que, en otras situaciones, el balón habría acabado seguramente en la portería. Veníamos avisados del poderío que tiene el Fuenlabrada, pero no hemos sido capaces de costrarrestarlos en ningún momento. Lo bueno es que, en esta liga, no todos tienen el potencial ofensivo que tiene el Fuenlabrada".