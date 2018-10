Declaraciones de Iza, Jeisson e Iriondo tras el partido contra el Extremadura

Iza fue el primero en pasar por zona mixta

Iza iniciaría las declaraciones comentando que se siente fastidiado porque, al fin y al cabo, era una derrota bastante abultada y es verdad que los del Extremadura han cometido mejor que ellos y que hay que pensar en el siguiente partido para conseguir los tres puntos que querían obtener.

Afirma que no sirve de nada meter un gol cuando el equipo pierde, así que tienen que pensar en la siguiente semana y que el equipo lleva dos semanas perdiendo. Tienen que salir a Málaga a por los tres puntos, es lo único que queda.

Comenta que sabían que en la primera parte los visitantes han tenido una mayor intensidad que ellos y, aun así, con uno menos, cree que el equipo, a pesar del resultado, seguía apretando con la idea de, aunque sea, de sacar 1 punto, pero no se ha dado. Los extremeños a la contra han sabido jugar también y han conseguido matar el partido del todo.

"El equipo lo que tiene que mejorar es a la hora de competir"

Afirma que el equipo lo que tiene que mejorar es a la hora de competir, porque siguen jugando igual y no van a cambiar, esa es su idea de juego. Confirma que nadie la va a modificar por mucho que hayan perdido dos partidos seguidos.

Dice que no tienen miedo a nadie porque en Copa ya fueron al campo de Las Palmas y supieron jugarle muy bien, y que con su juego sólo, no cometiendo esos fallos para que los equipos no se puedan aprovechar de ello. Si mejoran eso, el equipo va a tener más ocasión de ganar que de perder los partidos.

Dice que la idea del equipo es estar conscientes de que han perdido esos dos partidos seguidos, pero que La Liga es muy larga y que, dentro de lo que cabe, tampoco están metidos abajo del todo. Tienen que seguir mirando positivamente porque es muy largo y hay que pensar en la semana siguiente.

Confirma que para el delegado, Antonio, todo lo que sea para él y que pasamos por un mal momento y hay que sumar, que es una familia, el Rayo Majadahonda. Todos saben a lo que vienen y es un club muy humilde y van a darlo todo para conseguir el objetivo que tenían desde un principio.

Declaraciones de Jeisson

Jeisson comenta que lo único que queda es empezar con el siguiente partido, que es contra el Málaga, y seguir trabajando y recuperarse de esa derrota.

Dice que les ha sentado mal el resultado porque tenían otra cosa en mente para el partido del sábado, pero no ha podido salir. Lo que les queda en recuperarse, porque con la idea de juego que les ha inculcado el míster y en esa línea siempre. Si les ha salido antes, se pregunta porqué no les puede volver a salir de nuevo ese resultado.

"Queremos olvidarnos de ese partido"

Él cree si llegan a meter el tres a dos para el Extremadura, se les hubiera ido más cuesta arriba y ellos iban a apretar todo el partido desde el principio. Quieren olvidarse de ese partido y centrarse en el Málaga.

Piensa que no ha visto falta de intensidad, solamente cree que no se han encontrado como en los anteriores partidos y que han estado muy dispersos en el campo respecto a ellos.

El míster también atendió a los medios

Iriondo comenta que han seguido la misma dinámica que contra el Granada y el equipo ha estado sin intensidad. La entidad contraria ha tenido mucha intensidad y les ha ganado en todas las acciones y han sido superiores. Sus intenciones de jugar de una manera si no tienen intensidad no sirven de nada, han sido superiores.

Cree que es algo que hay que analizar y quizás no las debería de haber sorprendido, porque sabían que los del Extremadura iban a presionarlos, que iban a tener intensidad pero, desconoce las razones por las que han estado esperando la pelota en vez de ir a buscarla y, entonces, no han sido capaces de romper la presión, que les han hecho, nunca.

Tampoco han leído el partido, cuando ven que no están siendo capaces de sacar la pelota de primera línea, hay que jugar sobre otras líneas, dejarles que no aumenten su autoestima y decir que eso es un chollo y que van a seguir haciendo lo mismo. Aunque no han leído el partido y no han tenido intensidad y no han merecido ganar en ningún momento. La posesión, del modo que la tienen, tampoco tiene sentido y a él no le gusta tener la pelota por tenerla, sino para llegar a la portería contraria.

"Nos ha faltado movilidad en todas las partes del campo"

También les ha faltado movilidad en todas las partes del campo y es algo que han hecho mal todos, porque él muchas veces dice que cuando falla un jugador a lo mejor puede tener algo de culpa el míster pero, cuando fallan todos, seguramente el entrenador tiene mucha culpa. Entonces tiene que analizarse y analizar el porqué han tenido esa falta de intensidad y parece que han seguido la misma línea que llevaban en Granada y, desde luego, en el Wanda eso no se puede hacer. Se puede intentar jugar de una manera o de otra pero, es innegociable la intensidad, es necesaria en todas las opciones del campo.

Comenta que a nadie le gusta perder ni en su campo ni fuera por cuatro goles y mucho más que llevan en los dos últimos partidos siete. Lo cierto es, que es una situación que tienen que corregir, y una vez, como cree que dijo alguien, a veces se gana y otras veces se aprende. Ellos tienen mucho que aprender. Parecía que el equipo revelación iba a hacer barbaridades, pero tienen mucho que mejorar. Según se van pasando las jornadas, los equipos les van conociendo y lógicamente, tiene que mejorar mucho para combatir a alguien que ya sabe cómo juegan. Entonces no vale quedarse parado, ellos a lo mejor lo han hecho, y deben hacer un autoanálisis para mejorar todo lo que están haciendo mal.

Cree que, el que hayan venido todos, es que en casa vienen todos siempre, entonces cómo han quedado en Majadahonda para venir en el autobús han citado a todos. En cuanto a la baja de Carlos, de momento no se han planteado nada porque en esa posición tiene varios jugadores, diferentes al mago, pero son jugadores de la plantilla que les pueden dar mucho. Ahora tienen a uno sancionado, que es Óscar, pero tienen a varios jugadores que pueden jugar en esa posición. Verza ha llegado con el hombro lesionado, pero ya está a punto de reaparecer y Luso también ya está cogiendo ritmo.

Piensa que, lo que ha cambiado es que los extremeños han sido buenos y que el Rayo Majadahonda ha sido peor que ellos mismos. Ellos no han estado al nivel en cierto modo, porque los extremeños les han apretado y no han sabido salir y porque no han salido como se debe salir. Son un blanco fácil para cualquiera y, entonces, se ha producido esa oleada y espera que no les haga el suficiente daño como para cambiar cosas.