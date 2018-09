El Atleti gana a los puntos al Huesca

Madrileños y oscenses se enfrentan en la jornada intersemanal. El Wanda Metropolitano será el escenario del primer enfrentamiento entre los dos clubes. El Atleti viene de ganar en Getafe y el Huesca de perder ante la Real en casa. Aquí analizaremos como llegan los jugadores.

Oblak-Werner

Dos compañeros que se van a enfrentar, recordemos que Werner está cedido por el Atleti en el club aragonés. De Oblak poco se puede decir que no se haya dicho ya, tan solo recordar que ha encajado cuatro goles en cinco jornadas. Werner por el contrario ha recibido 13 goles. Nadie dijo que fuese a ser fácil la temporada del Huesca, pero el argentino está rindiendo a buen nivel. Es un portero ágil, y con buena salida tanto por arriba como por abajo.

Juanfran-Miramón

Ambos laterales son jugadores de mucho recorrido. Quizá Juanfran sea más ofensivo que el jugador oscense, pero también se debe a su posición pasada, de interior. Miramón también llegó esta temporada al Huesca, procedente del Reus. Jugador consagrado, de 29 años daba así el salto a la primera división. Ha sido titular en los cinco partidos previos del Huesca, y se ha estrenado como goleador. Por su parte, el lateral de Crevillente vio la oportunidad de volver a la titularidad con la lesión de Arias, y la está aprovechando.

Godín-Semedo

Dos polos bien opuestos. El uruguayo destaca por ser una referencia tanto dentro como fuera del campo. Por su parte el portugués, que llegó a Villarreal con el cartel del promesa, se ha visto envuelto en más escándalos fuera del campo que dentro. Ahora intenta resarcirse en la ciudad oscense. Leo Franco cuenta con él, y por su bien esperemos que vuelva a ser noticia por actuaciones sobre el césped. Volviendo con el charrúa, es un veterano del oficio y una de las referencias a nivel mundial. Capitán del Atleti y parte de la columna vertebral del equipo.

Giménez-Pulido

Un ex rojiblanco que se vuelve a cruzarse en el camino. Jorge Pulido fue canterano atlético y fue parte de la plantilla que conquistó la Europa League en 2012, posteriormente decidió enrolarse en las filas del Madrid Castilla, por lo que no deja un buen recuerdo en la afición colchonera. Giménez por su parte espera asentarse, de una vez, en el once titular de Simeone. Argumentos no faltan, y su gran Mundial sirve para confirmarlo.

Lucas-Luisinho

Juventud contra experiencia. Luisinho es un viejo rockero de nuestra liga, todos le recordamos cabalgando la banda de Riazor. Tras su salida del club coruñés decidió probar suerte en Huesca. Es uno de los pesos pesados de la plantilla y un jugador en mucha estima. De perfil ofensivo, es un jugador con un gran disparo lejano. Lucas por su parte es un jugador polivalente, tanto lateral como central. Realizó un grandísimo Mundial en el que salió campeón con Francia. En caso de ocupar el lateral, es un mucho menos ofensivo que el portugués.

Lemar-Melero

Dos jugones para la banda derecha. El francés viene de marcar dos tantos ante el Getafe y de demostrar que puede ser titular en el Atleti. Fichaje más caro de la historia colchonera, muy joven y con muchas esperanzas puestas en él. Melero es, junto a Cucho, el jugador desequilibrante de la plantilla. Un puñal por banda derecha, muy habilidoso y vertical. Aún no ha visto puerta pero ya ha repartido una asistencia. Hay que estar pendientes de él porque el juego ofensivo del Huesca pasa por sus botas.

Koke-Gallar

El jugador del Huesca es uno de los goleadores del equipo, lleva tres tantos. Es un jugador de perfil zurdo, que suele tirar diagonales y sorprender con sus regates. La gran diferencia con Koke es su poco repliegue defensivo. El canterano del Atleti, es una de las piezas fundamentales del club colchonero. Tras su bajón de forma Simeone sueña con recuperarle para la causa, sería muy beneficioso para el equipo.

Saúl-Musto

Los pulmones de ambos equipos. El del Atleti por fin ha visto recompensado su esfuerzo con la titularidad en la Selección. Es un jugador diferencial, lo que hoy se llama centrocampista total. Con trabajo defensivo y gran presencia en área rival. El jugador del Huesca es el recuperador de su equipo. Está más presente en la faceta defensiva, pero es imprescindible en el equipo. Seguro que se encuentran en más de una disputa.

Rodri-Moi

Rodri está empezando a asentarse en el pivote defensivo del Atleti. La afición reclama más protagonismo para el ex del Villarreal, pero Simeone le está dosificando. Siempre apoya para la salida de balón, busca el pase fácil, algunos ya dicen que es el relevo natural de Busquets. Moi por su parte es un interior, con mucho recorrido en nuestra liga. Villarreal, Sporting, Getafe… Nunca ha terminado de cuajar y eso que cualidades no le faltan, en Huesca le esperan.

Griezmann-Cucho

Los dos pistoleros. El francés tiene la pólvora mojada, solo ha marcado un tanto. Aún está falto de ritmo, sigue pagando el peaje de minutos del Mundial. En el momento en el que se recupere debe volver a ser el jugador clave que es. Cucho por su parte se ha destapado como goleador. La temporada pasada ya marcó 16 tantos, y esta lleva ya un gol. En San Mamés ya saben cómo se las gasta.

Diego Costa-Longo

La pantera sigue estando de capa caída en cuanto al gol. Su ansiedad por marcar le puede, marcó ante el Mónaco pero aún está lejos de su mejor versión. Delantero fuerte y potente, es un quebradero de cabeza para cualquier defensa. En el Atleti le esperan como agua de mayo. Longo por su parte es otra de esas promesas que no termina de romper. En el Espanyol no lo hizo mal, pero no triunfó en su vuelta a Italia. Ahora en Huesca espera encontrar su sitio.