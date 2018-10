Plan de entrenamiento semanal del primer equipo

Después del empate en casa contra el Girona FC, el FC Barcelona no tiene tiempo que perder. Una semana llena de compromisos en los que el Barça no puede volver a pinchar. La expulsión de Clément Lenglet a la media hora de juego, condicionó el resto del partido y los de Ernesto Valverde no pudieron pasar del empate a dos contra los de Eusebio Sacristán. Dos puntos que se le escapan al Barça, que todavía sigue líder de la Liga empatado a 13 puntos contra el Real Madrid, que ocupa el segundo lugar por la diferencia de goles.

Lunes y martes el equipo se va a entrenar en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Será el miércoles que el Barça viajará hasta Madrid para, ese mismo día, medirse al Leganés en el Estadio de Butarque. El día siguiente al partido, el jueves, volverán a la carga y el viernes llevarán a cabo el último entrenamiento de la semana. El sábado es día de partido y los azulgranas van a recibir en el Camp Nou al Athletic Club, un rival siempre difícil.

De momento, tan solo un partido jugado de los tres que tenía en una semana y un empate. El Leganés, oponente del miércoles, necesita al menos un punto para recuperar la confianza. Los de Pellegrino no saben todavía lo que es ganar esta temporada. Cuatro derrotas contra Eibar, Villarreal, Real Madrid y Athletic Club y un empate contra la Real Sociedad le hacen situarse en la última posición de la tabla.

El Athletic Club, con un partido menos sin haber podido jugar contra el Rayo Vallecano, ocupa la decimosegunda plaza de la clasificación con una victoria contra el Leganés y tres empates frente al Huesca, al Real Madrid y al Real Betis. Una victoia en el Camp Nou haría despegar a los de Berizzo hacía las posiciones altas de la tabla.