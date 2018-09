El nuevo Bernabéu ya tiene luz verde

Florentino Pérez ya tiene vía libre para llevar a cabo la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. El nuevo estadio de Chamartín es una realidad. La Asamblea del Real Madrid dio ayer el visto bueno al macroproyecto para reformar el estadio del club madrileño con una abrumadora mayoría, más del 99% de los votos a favor. Las cifras asustan, 525 millones se gastarán en 35 años. Palabras mayores.

La gestión del presidente madridista parece no tener contestación en Chamartín. Y es que las tres Copas de Europa consecutivas (este año se ha presentado con la de Baloncesto y la de Fútbol a la vez), son el mejor argumento. El discurso de Florentino Pérez fue aplaudido por el respetable. El presidente reconoció la labor de Cristiano y Zidane, dos grandes figuras que han partido este año. Sobre Zinedine Zidane, le recordó que el Real Madrid, “siempre será su casa”. En cuanto al astro portugués, que hoy no ha viajado a la gala de The Best ante la más que posible designación de Luka Modric, reconoció que “ha sido un referente durante 9 años y que su historia será contada de generación en generación”.

El Florentino más sincero

Uno de los detalles de la Asamblea fue la confesión del presidente, hasta ahora nunca escuchada, sobre las consecuencias que tuvo que padecer al expulsar a los aficionados violentos del Santiago Bernabéu. Florentino Pérez reconoció que sufrió pintadas "en su casa y hasta en la tumba de su esposa" como reacción a una decisión tan valiente como controvertida.

En lo deportivo, el Real Madrid jugará este miércoles partido de Liga contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Los blancos buscarán los tres puntos para seguir en lo alto de la clasificación, aprovechando el empate del Barcelona este domingo frente al Girona en el Camp Nou.