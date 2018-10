Real Oviedo - Elche CF: puntuaciones del Real Oviedo en la jornada 6 de LaLiga 1|2|3

El Real Oviedo se volvió a dejar puntos en el Carlos Tartiere tras el empate 1-1 ante el Elche CF delante de su afición. Jugadores y entrenador estuvieron muy flojos en un encuentro del que los asistentes esperaban mucho más de sus futbolistas.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Juan Antonio Anquela

4 No sabe qué hacer | Es verdad que poco hay que achacarle al técnico de la falta de actitud de algunos futbolistas en el pasado empate, pero Anquela falló también, especialmente en las sustituciones. Sacó del campo a Boateng y a Javi Muñoz, los que estaban siendo los mejores del encuentro, y mató las opciones del Oviedo de vencer en los últimos minutos.

Alfonso Herrero

5 Mal en el gol, bien en el resto | El cancerbero, uno de los jugadores más queridos por la afición, volvió a salvar grandes acciones de peligro del rival, pero estuvo muy poco acertado en el gol del Elche. Además, se empeñó en buscar a Berjón en largo incluso con Toché en el campo.

Diegui Johannesson

4 Sigue buscando su sitio | El lateral hispano-islandés aún no ha exhibido el nivel que puede dar y se sigue mostrando flojo cada vez que juega, dando la impresión de que va siendo hora de que ocupe posición de banquillo y darle la oportunidad a Carlos Martínez.

Forlín

6 Si no es por él, al Oviedo le caen más goles | A pesar de que en la salida de balón estuvo bastante desacertado, su nivel y concentración en defensa le ahorraron varios disgustos a los carbayones. Supo enmendar los errores de Bolaño y dejó alguna segada marca de la casa para evitar tantos ilicitanos.

Bolaño

2 Simplemente horrible | Uno de sus peores partidos con la camiseta del Real Oviedo. Llegó tarde a varias acciones, cometió varios errores que costaron caro e incluso se jugó la expulsión en una agresión a un jugador del Elche que el colegiado no vio.

Mossa

5 No fue el peor, tampoco el mejor | El valenciano tuvo un partido discreto, con poca participación excepto alguna llegada arriba en la que puso balones con cierto peligro, aunque sin recompensa. Partido gris de Mossa.

Folch

4 A uvas | Su recuperación de la lesión puede ser clave para el Real Oviedo cuando el mediocentro de Reus está inspirado, pero ante el Elche no lo estuvo. Perdió balones innecesarios y llegó tarde al intentar recuperar. Mal.

Javi Muñoz

6 Quiere reivindicarse | Fue de los pocos que intentó hacer cosas, aunque en defensa estuvo más desaparecido (también es cierto que no es su cometido principal). Tuvo algunos momentos de lucidez y el equipo lo notó cuando Anquela lo sentó en el banquillo.

Boateng

6 Necesario en la medular | No fue de sus mejores partidos, y aun así sería el mejor de no ser por el tanto de Joselu. Trabaja como el que más y tuvo dos buenas opciones para anotar, aunque se quedó a las puertas del gol por las paradas de José Juan. A partir de su cambio, el Real Oviedo se vio perdido y no tocó el esférico.

Bárcenas

4 Desaparecido | Tras su partido en Córdoba, el panameño dio señas de que iba a ser importante en este Real Oviedo, pero se encuentra desaparecido desde entonces. Apenas entró en contacto con la bola y cuando lo hizo fue para cometer errores.

Saúl Berjón

5 Su peor partido | En los primeros minutos dio algún buen pase entre líneas a Mossa que dio esperanzas al público azul de que podría tener otro partido magistral; sin embargo, cometió más fallos que nunca y se le vio sin ideas en los momentos finales.

Joselu

8 Más garra que nadie | Anotó gol por presionar muy bien al portero visitante, y a pesar de mostrarse cansado, no cesó de correr para poner nerviosos a la defensa y al guardameta. Incluso llegó a repeler un saque de José Juan, aunque desafortunadamente el esférico se fue a banda en vez de enfilar puerta. Demostró más actitud que el resto de sus compañeros y trabajó todo el encuentro para el equipo, aunque le hace falta tener un delantero alto a su lado.

Aarón Ñíguez

3 Un pollo sin cabeza | Probablemente el jugador más irregular de toda la plantilla y que no está sabiendo aprovechar las oportunidades que le está dando Anquela. Lo intentó a su manera, sin soltar el balón rápido ni correr para presionar a pesar de salir en la segunda mitad. Si sigue así pasará más tiempo en el banquillo que en el verde.

Tejera

5 Falta de ritmo | La lesión en Copa del Rey todavía le lastra y salió en la segunda parte para aportar toque, pero apenas vio balón. Es cierto que ingresó en el terreno de juego en mal momento y se vio sin sus socios del centro del campo, Javi Muñoz y Boateng, con los que congenia bien, así que estuvo impreciso.

Toché

4 Superado | Entró con muy poco tiempo para coger ritmo, pero con el cometido de bajarle balones a Joselu y Berjón. No fue capaz de ganar un salto de cabeza ni de desmarcarse, y en la presión y contras llegaba antes Joselu habiendo jugado casi 90 minutos que él tras 5 sobre el césped.