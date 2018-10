Nico, MVP del Rayo Majadahonda en el Rayo Majadahonda - Extremadura

El MVP, jugador más valorado del Rayo Majadahonda del partido Majadahonda-Extremadura ha sido, para los lectores de VAVEL, Nicolás Javier Schiappacasse Oliva.



Salió en el minuto 46, justo después del descanso, pero con su llegada el Rayo Majadahonda dio la cara. Con su llegada el equipo cambió por completo su juego.



A pesar de sus sólo 19 años, el jugador cedido por el Atlético de Madrid por un año al Rayo Majadahonda lo intentó desde el principio al final, sin parar.



Tiró a puerta varias veces, dio buenos pases, casi no perdió balones, robó muchos esféricos, defendió, se pego unas carreras de portería a portería con velocidad...

Casi seguro que si hubiera entrado en la primera parte el Rayo Majadahonda habría sacado algún punto, e incluso podría haber ganado el encuentro.



Salió con una energía desorbitante, los extremeños no podían con él, pero no tuvo eficacia de cara al gol, pero por muy poco no marca, además en varias ocasiones.



Ordenaba como un capitán, se pegó unas carreras de infarto, lo dio absolutamente todo, iba en sintonía desde los delanteros, a los laterales y centrocampistas, fue el más intenso del partido, pero con mucha diferencia a los otros.



El jugador que más tácticas inteligentes del partido, en el minuto 90 seguía fresco, rápido, fuerte , sensato, objetivo, positivo, optimista, sencillo, ágil, útil .

Será del año 99 pero verlo te hace pensar que es un veterano, se ha asustado a la forma de juego de Iriondo, de mucho pasé y de forma continua y sin descanso.

Con una constancia tremenda, con una terquedad positiva, insistió, lo intentó; estuvo encendido, de buena manera, hasta que el árbitro pitó al terminar, no perdió la esperanza.



La carga física de jugar en seis días dos partidos no lo notó, a pesar del 1-4 intentó subir el marcador. Lo intentó de todas las maneras posibles sin desfallecer nunca

Fue un jugadorazo con muchísima hambre de gol que incluso evitó más goles, para el equipo rival cortando más de un pase, colocándose en el sitio correcto.



Por su esfuerzo, calidad y perseverancia; Nico ha sido elegido el mejor jugador del Rayo Majadahonda este pasado sábado.