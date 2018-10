Cinco jornadas y cinco líderes diferentes

La igualdad en el grupo noveno llega hasta tal punto, que en las cinco jornadas que se llevan disputadas hasta el momento ha habido cinco líderes diferentes. Esta vez el que se coloca durante esta jornada en lo más alto de la clasificación es el Motril que consiguió ganarle al Torreperogil en los minutos finales y se coloca con un punto por encima del anterior líder el Torremolinos que empato en su casa ante el Huétor Tájar.

River Melilla 0 - 1 Guadix

El Guadix que tras su dos victorias ante el Real Jaén y el Linares Deportivo tenía en frente un rival en principio más asequible, pero no fue así ya que se encontraron a un River Melilla muy bien situado en el campo al que le costó batir. El único gol del partido llegó en el minuto 88 por medio de Luis, dándole los tres puntos al conjunto granadino y colocándose en tercera posición a un punto del Motril.

J. Torremolinos 1 - 1 Huétor Tájar

Gran partido el que se vio en el estadio Municipal El Pozuelo entre el Torremolinos y el Huétor Tájar. El Huétor tenía la difícil misión de intentar ganar a uno de los dos equipos que todavía no había conocido la derrota, pero las cosas no empezaron bien para el Huétor ya que en el minuto ocho el conjunto del Torremolinos se iba a adelantar en el marcador por mediación de Miguel Ballesteros. Pero el Huétor Tájar no se vino abajo e intentó buscar el empate. Empate que no llegó hasta el minuto 89 donde Javi Gadea anotó desde la pena máxima el empate a uno, dando el reparto de puntos para cada equipo y que le supuso la perdida del liderato del Juventud de Torremolinos.

El Palo 1 - 1 Mancha Real

Otro de los grandes partidos de esta jornada era el que se iba a disputar en el estadio de San Ignacio entre el Palo y el Atlético Mancha Real. Los primeros en adelantarse fueron el conjunto local mediante Caturla en el minuto 16, pero poco les duró la alegría ya que el Mancha Real empató en el minuto 23 mediante Albertillo. En el minuto 35 Javilillo tuvo una ocasión clarísima para haber adelantado a su equipo pero el balón se estrelló en el palo. Finalmente el partido termino con tablas en el marcador.

Loja 2 - 1 Vélez C.F.

El Loja,con esta victoria, se coloca en puestos de Playoffs de ascenso tras ganar por dos a uno contra el Vélez. El primero en adelantarse fue el conjunto malagueño en el minuto 21 por mediación de Dani González desde los once metros, así se llegó al descanso con cero a uno a favor del conjunto visitante.

En el segundo tiempo el Loja salió a por todas y en el minuto 57 se iban a encontrar con un penalti cometido por Javi Chiate, el encargado de anotar desde el punto fatídico fue Nino que hizo el empate a uno. Los problemas del Vélez se incrementaron con la expulsión por roja directa en el minuto 59 de Arturo que iba hacer que el Vélez jugara los últimos 30 minutos con un hombre menos. Esa situación lo aprovechó el Loja que iba a marcar el definitivo dos a uno en el minuto 82 por medio de Miguel Ángel llevándose los tres puntos.

U.D. San Pedro 2 - 1 Martos

Importante victoria la cosechada por el San Pedro ante un rival directo por la lucha por la permanencia como es el Martos. Los primeros en adelantarse fueron los locales mediante Julián en el minuto 25. Al comienzo de segundo acto el Martos iba a empatar por mediación de Etamané en el minuto 48, pero Brima en el minuto 82 le iba a dar el triunfo al conjunto local por dos a uno.

Alhaurín de la Torre 4 - 1 Torredonjimeno

El Torredonjimeno sigue sin levantar cabeza tras cosechar su tercera derrota consecutiva, al contrario que el recién ascendido Alhaurín de la Torre que cosecha su tercera victoria consecutiva. Los primeros en adelantarse iban a ser el conjunto entrenado por Manuel Chumilla mediante Javi Quesada en el minuto ocho, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte iban a empezar las cosas bien para el conjunto local que en el minuto 52 se encontró con un penalti a favor que se encargo de transformarlo E. Morales. En el minuto 64 de nuevo E. Morales iba a remontar el partido a favor del Alhaurín. En el minuto 74 se produjo la expulsión de Álvaro del Torredonjimeno por doble cartulina amarilla dejando a su equipo con diez. Situación que aprovechó el equipo local sentenciando el partido en los minutos 82 por mediación de Amin y en el 89 Montero que marcó el definitivo cuatro a uno a favor del Alhaurín de la Torre.

Huétor Vega 3 - 1 Pol. Almería

Segunda victoria consecutiva del Húetor Vega ante el recién ascendido Pol Almería por tres a uno. Se adelantaron pronto con un penalti en el minuto tres transformado por M. Corral y al filo del descanso en el minuto 44, Jorge iba a poner el dos a cero en el marcador.

En la segunda parte de nuevo Jorge en el minuto 57 iba a ser el encargado de sentenciar el partido ante un Polideportivo Almería que anotó el gol de la honra por mediación de Josema en el minuto 70 poniendo el marcador final en tres a uno a favor del equipo local.

C.F. Motril 2 - 1 C.D. Torreperogil

Casi salta la sorpresa en el Municipal Escribano Castilla cuando Pocho en el minuto ocho adelantaba al recién ascendido, Torreperogil, antes uno de los equipos top del grupo que está llamado a pelear por los puestos de Playoffs y que veía como empezaban el partido por debajo en el marcador llegando al descanso con cero a uno.

En el segundo tiempo el Motril hizo prevalecer su calidad y prueba de ello fue el gol de Vela que empataría el partido para los locales en el minuto 47. Los problemas se le acumulaban al Torreperogil cuando en el minuto 73, Sergio iba a ser expulsado por doble cartulina amarilla. Con un jugador más, el Motril se echó al ataque consiguiendo en el minuto 85 por mediación de Éric Same el definitivo dos a uno a favor de los locales.

Antequera 3 - 0 Atarfe Industrial

Un gran Antequera hunde más a un Atarfe que sigue sin levantar cabeza tras cinco derrotas en cinco partidos. La superioridad del conjunto antequerano se vio desde el minuto uno donde Iván Aguilar avisaba estrellando un balón al larguero. El primer tanto del Antequera llegó en el minuto 37, esta vez sí, Iván Aguilar iba a anotar el uno a cero para los locales. En el minuto 41 antes del descanso Toni iba a poner tierra de por medio anotando el dos a cero con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, en el minuto 53 Del Moral hizo el tres a cero definitivo hundiendo más al Atarfe que sigue sin puntuar en esta temporada tras cinco jornadas disputadas y cinco derrotas. Mientras tanto el Antequera se coloca sexto a dos puntos del líder.

Linares Deportivo 2 - 0 C.D. Rincón

Gran partido del Linares Deportivo que se llevó la victoria ante un Rincón que llegaban eufóricos tras la victoria cosechada la pasada jornada ante el Real Jaén. Pero que esta vez de poco les sirvió, porque se vieron superados en todo momento por el conjunto linarense, donde el primer gol llegó por medio de Javi Bolo en el minuto 20 y el segundo tanto lo anotó Chendo en el minuto 85 dándole los tres puntos al Linares.

Real Jaén 4 - 0 C.D. Alhaurino

Tras dos derrotas consecutivas el Real Jaén se resarce de esas dos derrotas con una goleada ante un recién ascendido que venía de ganar tres partidos consecutivos y estaba colocado en segunda posición. Antonio López fue el encargado en abrir la lata en el minuto 6 y Alberto Heras anotó el dos a cero para los locales en el minuto diez, llegando al descanso con dos a cero en el marcador.

En la segunda parte más de lo mismo, el Jaén dominando y el Alhaurino intentando no encajar más, pero Antonio López en el minuto 51 y en el minuto 75 iba a firmar su hat trick personal y el definitivo cuatro a cero para el conjunto jiennense que se reencuentra con el gol y con la victoria.