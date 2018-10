Alexia Putellas: "Solo pensamos en remontar"

El FC Barcelona cayó el pasado 12 de septiembre en Kazajistán en la ida de dieciseisavos frente al Biik Kazygurt por 3 goles a 1. Un resultado que tendrán que remontar en el Miniestadi.

La jugadora del Barcelona, principalmente, ha querido remarcar que el error estuvo en la finalización. Afirmo que "creo que lo que marcó la diferencia respecto a otros partidos es que, en las ocasiones que creamos no marcamos gol y ellas, de las pocas que tuvieron nos hicieron 3 goles". Las jugadoras de Fran Sanchez tuvieron muchas ocasiones. Además, destaco que "incluso nos podríamos haber ido perfectamente 0-3 en los primeros 30 minutos de partido. Pero no pudimos materializar estas ocasiones y el balón no entró." "Esto es lo que tenemos que aprender para el partido de vuelta", añadió.

También fue preguntada por la importancia de ganar un derbi antes de tener que darle la vuelta a un resultado adverso i dijo que "ganar cualquier partido antes de jugar un partido tan importante como el que vamos a jugar, siempre te da confianza. No es lo mismo tener que afrontar una remontada habiendo perdido un partido anteriormente. Por eso, aunque fuera un derbi, nos dio mas confianza para afrontar el partido de vuelta".

Sobre el planteamiento del equipo rival, ha querido destacar que "las rivales, saldrán a quedarse atrás sin ninguna intención de juego ofensivo e intentarán buscar alguna transición rápida para atacarnos al contraataque, ya que nosotras estaremos, o intentaremos, atacar todo el rato".

También ha sido preguntada sobre si este partido puede que marque el transcurso de temporada y ha destacado que "no lo creo, nosotras sólo queremos cumplir un objetivo que es acabar cómo mínimo con un 2-0 para que luego puedan venir más partidos importantes, así que solo nos centramos en este partido".

Sobre si están mentalizadas en remontar un partido así ha remarcado que "aunque seamos un equipo joven, somos jugadoras que ya hemos jugado muchos partidos e importantes y algunas ya tenemos bastante experiencia en este tipo de situaciones. Sólo pensamos en mantener la máxima concentración durante los 90 minutos y darlo todo para remontar" .

Finalmente, ha querido mandar un mensaje ambicioso para que los aficionados se animen a dar apoyo. "Esperamos que haya una buena entrada en el Mini y que la fuerza de nuestra afición nos acompañe para tener un factor más a favor para poder remontar" ha destacado. "Cuando nosotras fuimos allí en el partido de ida, notamos el calor de la afición en su equipo y queremos que aquí también lo sea", ha añadido para finalizar.