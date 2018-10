Otra vez los mejores

El Real Madrid volvió a ser el gran protagonista de una gala de premios individuales del fùtbol mundial. Habiendo sido el gran triunfador en los premios UEFA, esta vez fue el turno de la gala de los premios FIFA donde el equipo blanco volvió a ser el actor principal.

El 13 veces campeón de Europa contaba con 11 nominados al Once Mundial con Keylor Navas, Courtois, Sergio Ramos, Varane, Carvajal y Marcelo, Modric, Kroos, Casemiro, Isco, y Benzema. Para el premio Puskas al mejor gol del año, el Real Madrid estaba representado por los goles de chilena de Bale y Cristiano Ronaldo. Además, el técnico de la pasada temporada, Zinedine Zidane, era candidato al mejor entrenador.

Por cuarto año consecutivo, el Real Madrid lideró la alineación ideal del Once Mundial de FIFA FIFPro 2018, contando finalmente con cuatro representantes (cinco si incluimos a Cristiano Ronaldo que militó en el conjunto blanco la temporada pasada). Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, y Luka Modric fueron los jugadores actuales del conjunto merengue en formar parte de este once ideal. El resto de jugadores en completar el once fueron David de Gea, Dani Alves, N'Golo Kanté, Eden Hazard, Kylian Mbappé, Lionel Messi, y el ya mencionado Cristiano Ronaldo.

Es la novena ocasión en la que Ramos es incluido en este once mundial, habiéndolo logrado ya en 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Por su parte, Marcelo aparece por quinta vez en su carrera deportiva: 2012, 2015, 2016 y 2017, y Modric por cuarta, todas ellas de forma consecutiva: 2015, 2016, 2017 y 2018.

Raphael Varane debutaba en esta alineación ideal, culminando así un ano espléndido habiendo ganado la Champions, Mundial, y formando parte del mejor once de la FIFA. El jugador francés dedicaba el trofeo a todo el equipo, y agradecía a los aficionados por su apoyo a lo largo de la temporada.

“Es un honor y estoy muy feliz porque es la primera vez que recibo un premio individual, aunque espero recibir más en el futuro. (…) Estos compañeros son amigos y es un premio individual, pero lo recibimos casi en equipo. Estoy muy feliz por ellos también. (…) Se lo agradezco a los aficionados de Francia y del Real Madrid, que siempre nos apoyan. Esto que está pasando no lo podía imaginar.”

Luca Modric también fue nombrado el mejor jugador del año, The Best, reconociendo su gran temporada con el Real Madrid y soberbio Mundial con Croacia, desbancando así el monopolio establecido por Cristiano Ronaldo (ausente en la gala a pesar de estar nominado), único jugador que había ganado el premio The Best en su nuevo formato hasta la fecha. Para finalizar los premios blancos, Thibaut Courtois se llevó el premio a mejor portero del mundo.