David De Gea y Sergio Ramos, los únicos futbolistas españoles en el once ideal FIFA/FIFPro | Fotografía: FIFA Football Awards De Gea y Ramos, únicos españoles en el World XI

Por segundo año consecutivo FIFA The Best se celebró en Londres, dos jugadores de la Roja integran el selecto once ideal y desde VAVEL hicimos un minucioso análisis.