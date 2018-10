Tercera semana seguida en promoción de ascenso

El tropiezo el pasado lunes en Riazor no empaña el gran arranque de curso de los pupilos de Diego Martínez. Al término de la jornada seis de campeonato, los nazaríes están situados en la cuarta posición de la clasificación y, por consiguiente, en zona de playoffs, puestos que asaltaron en la jornada cuatro y todavía continúan en ellos.

Recuperar la senda del triunfo

Las sensaciones en Riazor no fueron malas. El equipo realizó a la perfección el partido que planteó el técnico, pero el fallo de Álex Martínez en el penalti que acabó con el primer tanto trastocó los planes. Pese a ello, el equipo sacó el espíritu competitivo que lleva mostrando toda la temporada y peleó hasta el final por el empate. El hecho de no sumar no ha privado al Granada de continuar una jornada más en promoción, pero para mantenerse en la zona de privilegio toca volver a ganar el sábado al Córdoba.

Si algo ha catapultado a los andaluces a los puestos nobles han sido las tres victorias consecutivas logradas en las jornadas tres, cuatro y cinco. Osasuna, Extremadura y Rayo Majadahonda sufrieron el buen hacer tanto ofensivo como defensivo de los nazaríes en los choques más brillantes de los de Diego Martínez. Lograr otra buena racha en los próximos encuentros aseguraría mantenerse durante más tiempo en la pomada y mandar un mensaje de regularidad al resto de competidores.

Cinco equipos por delante

Pese a ocupar actualmente la cuarta posición en la Liga 123, el Granada CF es el sexto equipo que más jornadas ha estado en la zona noble. Málaga, Las Palmas, Mallorca, Albacete y Zaragoza acumulan más jornadas en promoción de ascenso que los rojiblancos horizontales. Los boquerones y los canarios cogieron plaza de playoff en la primera jornada y, desde entonces, no la han soltado.

El Real Mallorca también se posicionó en la zona alta desde el primer encuentro, pero la derrota sufrida este fin de semana le ha sacado de dicha zona. Los manchegos no arrancaron con buen pie, pero su buena racha actual le ha permitido sumar cuatro jornadas consecutivas en promoción desde la tercera fecha del campeonato. Por último, el Zaragoza ha alternado dos jornadas dentro y una fuera en dos ocasiones. Estuvo en promoción en las dos primeras jornadas, en la cuarta y en la quinta, pero el tropiezo en casa ante el Lugo le ha hecho salir de los puestos de playoffs.