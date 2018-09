Sevilla - Real Madrid: puntuaciones del Real Madrid, jornada 6 de LaLiga Santander

iEl Sánchez Pizjuán sigue siendo un territorio muy hostil para el Real Madrid. El equipo de Lopetegui quería aprovechar la derrota culé para ponerse líderes en solitario, pero se topó de bruces con un Sevilla muy enchufado y que jugó un partido espectacular.

El encuentro quedó sentenciado tras una primera parte lamentable de un equipo blanco al que se le vio sin actitud y, lo más preocupante, sin ideas. En la segunda parte quiso reaccionar pero entre un gol anulado a Modric y un fallo en un mano a mano de Bale, fue imposible. Este sábado tendrá la oportunidad y la necesidad de resarcirse en el derbi ante el Atlético de Madrid.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Lopetegui

4| Superado tácticamente

No se vio en el equipo el sello que el nuevo entrenador quiere imponer. Pablo Machín le ganó la batalla táctica y desbordó al equipo de Julen con la defensa de tres centrales y dos carrileros, un medio muy ofensivo y una delantera letal. Intentó reaccionar en la segunda mitad con los cambios, pero era demasiado tarde.

Courtois

5| Evitó una goleada mayor

No fue su mejor partido, pero poco pudo hacer para evitar los dos primeros goles. En el tercero duda en la salida, pero después evitó con un paradón a Franco Vázquez una goleada aún mayor.

Nacho

4| No cumplió

Siempre se dice del defensa madridista que cumple, pero en el Pizjuán bajó su nivel bastante. No salvó las ofensivas del rival como suele hacer y se vio desbordado como toda la defensa blanca.

Ramos

3| Poca autoridad​

La motivación extra que suele tener el camero cada vez que pisa el estadio sevillista no ha apareció en este partido. Le faltó autoridad para poner fin al vendaval que se le vino encima de la primera mitad y no fue el líder de la defensa que acostumbra a ser.

Varane

3| Poca contundencia

Todo componente de la defensa madridista en el Pizjuán merece ser suspendido. Varane tuvo un partido muy parecido al de Ramos y tampoco fue capaz de sostener al equipo defensivamente. Tuvo fallos tontos y le faltó contudencia.

Marcelo

3| Bajo de forma

No es el Marcelo de siempre. Está en un estado de forma muy preocupante tanto en defensa como en ataque. Si no suple sus carencias defensivas con un acciones ofensivas, no puede sostenerse. Sufrió lo indecible ante Jesús Navas. Acabó lesionado.

Casemiro

4| Desbordado

En un partido así de ida y vuelta, Casemiro se convierte en un jugador imprescindible. Si falla en un partido como este, puede tener las consecuencias que sufrió su equipo. Se vio desbordado ante un ataque desbocado sevillista. Acabó jugando de central en una defensa de tres.

Modric

6| Intentó arreglar el estropicio

Fue de los pocos jugadores que pueden librarse del esperpento, sobre todo en la segunda mitad. Intentó dominar el balón en la segunda parte y tuvo en sus botas meter al equipo en el partido. Un gol suyo fue anulado por el VAR.

Modric durante el partido ante el Sevilla/ Foto: Real Madrid

Kroos

4| Sin control

No tuvo en ningún momento el control del partido. El Madrid necesita que su brújula en el mediocampo maneje el partido y Machín supo ahogarlo con una presión intensa sobre el alemán.

Asensio

3| Desaparecido

Se esperaba mucho más de Asensio, un jugador que se supone debe tomar el relevo para ser una parte importante de la plantilla. Estuvo totalmente desaparecido, apenas tocó balón y cuando lo hizo, lo hizo mal. Debe dar muchísimo más.

Bale

5| El único pilar ofensivo

Fue el único jugador que se echó el equipo a la espalda. Lo intentó y tuvo la oportunidad de acortar distancias con un mano a mano. En la primera mitad, disparó un balón al palo. A la referencia del Real Madrid se le debe pedir que marque algunas de esas ocasiones.

Una de las ocasiones de Gareth Bale/ Foto: Real Madrid

Benzema

3| Aislado

Ha perdido la chispa con la que inició la temporada. Cuando parecía que era el delantero centro perfecto, ha vuelto a hacer esos partidos en los que no aparece. Apenas tuvo influencia ofensiva en el equipo. Fue el primer cambio.

Mariano

5| Intenso

Es indiscutible que cada vez que sale lo da todo en cada minuto. No para de correr y presionar todos los balones, pero le faltó calidad en la parte de arriba. Salió para intentar la remontada, pero le llegaron muy pocas oportunidades.

Ceballos

5| Se echó el equipo a la espalda

Salió cuando ya la remontada se antojaba imposible. A pesar de ello, fue el jugador que más se resistió a la derrota. Siempre buscaba avanzar con el balón aunque sus compañeros ya no le acompañaban. Siempre deja detalles de calidad.

Lucas Vázquez

5| Lo intentó

Cuando el Madrid pasó a jugar con dos carrileros entró para sustituir a Nacho. El equipo blanco se volcó por su banda, pero no tuvo oportunidades para desbordar. Siempre se enfrentaba a un dos contra uno.