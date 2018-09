Previa - AD Alcorcón - Real Oviedo: Una salida complicada en un momento complicado

A.D. Alcorcón y Real Oviedo se enfrentaran este domingo en horario vespertino (12:00) en el Estadio Municipal de Santo Domingo donde el equipo amarillo tiene su fortín y al Oviedo no se le da nada bien actuar como visitante en ese escenario, y es que las dos últimas visitas del cuadro carbayón se saldaron con sendas derrotas y una imagen nada buena, pero esto es pasado, y el Real Oviedo, en esta temporada está cuajando buenas actuaciones lejos de la capital del principado.

Así llegan ambas escuadras al choque

Por parte del conjunto alfarero, los hombres de Cristóbal Parralo llegan al partido con energías renovadas después de asaltar el Ramón de Carranza este pasado domingo, con una victoria clara sobre el Cádiz, 0-2 y con momentos de buen juego y una defensa consistente. Los amarillos llegan con las dudas en el once respecto al último partido pero se prevé que lleguen al día del partido, no presentan lesiones de larga duración y el míster Parralo puede contar con toda la plantilla.

Por su parte el conjunto de Anquela viene de un partido con mal sabor de boca, un encuentro que como describía el propio entrenador azul "No merecimos ganar, un punto y gracias, porque el Elche fue superior a nosotros". Y más aún cuando este punto se consiguió en el Carlos Tartiere. Malas sensaciones en casa que intentara revertir como viene haciendo hasta la fecha el conjunto azul, recordando la gran imagen mostrada en Lugo. Esperando ver ese Real Oviedo la enfermería esta vacía y el técnico jienense deberán de hacer la mejor convocatoria para el partido del domingo.

Especial atención a Jonathan Pereira y Juan Muñoz

No cabe duda que el Oviedismo recuerda al escurridizo delantero alfarero Jonathan Pereira de su paso por el cuadro azul, testimonial podrán decir algunos, es cierto, no se le recuerda por grandes goles o enormes recitales con la camiseta carbayona, pero lo que si es cierto que ha vuelto por sus fueros, ese delantero que deslumbro en el Betis y que ahora tiene más gol, tiene más hambre y lo secunda un jugador con un toque y una calidad de categoría superior, Juan Muñoz, bigoleador en Cádiz y con mucho tacto de balón, sabe leer las defensas rivales y no le tiembla el pulso con pases arriesgados o casi imposibles. La plantilla alfarera no se queda ahí, nombre propios como Casadesus, Bellvis, Sangalli u otro hombre que sí que marco la historia oviedista con su gol en el ascenso en el Carranza, David Fernández.

Jonathan Pereira finaliza un ataque del Alcorcón. Imagen: vavel.com

Malestar entre la afición carbayona por el precio de las entradas

Un desplazamiento en teoría cómodo, un horario que permite madrugar y volver a la tierrína pronto ya que el lunes es laborable, se prevé un domingo soleado en la capital, todo apuntaba a ello, pero después de que la A.D. Alcorcón fijase los precios de las entradas para el choque, salto la bomba. La APARO comunicaba en su twitter que; "Debido al elevado precio de las entradas para el partido del Real Oviedo y la AD_Alcorcon del próximo domingo, animamos a nuestras Peñas a no acudir al encuentro en acción de protesta". A ella se les han sumado muchas más peñas del conjunto azul, y es que el equipo amarillo ha fijado un precio único para la parroquia carbayona de 30 euros, y es que además se comenta que la zona donde se suele ubicar a la afición visitante no merece ese precio tan elevado. "Ellos saben que el Real Oviedo moviliza un gran número de peñas, en Madrid, en Castilla, más las que organizan viaje cada fin de semana y ven en Alcorcón un viaje cómodo y fácil, pues elevan el precio de las entradas, de paso si no vienen, el equipo no tiene a su hinchada con ellos", explicaba un aficionado azul a las puertas del Requexón. Una autentica pena que el equipo no vaya a sentir el aliento de su gente en Alcorcón, aun que pensamos que alguna camiseta azul se dejara ver por Santo Domingo.

Sin duda es un momento complicado dentro del seno azul, la imagen del anterior partido en el templo carbayon denotaba que lago le falta al equipo, el propio Anquela lo declaraba en rueda de prensa. ¿Hambre?, ¿salir a morder?, ¿ganar todas las disputas?, esos motivos a los que se refería el entrenador andaluz son los que por suerte y a día de hoy, el Real Oviedo muestra como visitante. La última imagen de Lugo, en el minuto 89, con 0-2 y Toché y Aarón mordiendo y presionando al rival, eso, eso es lo que necesita el equipo, y si se hizo en Lugo, porque no se puede repetir en Alcorcón.

Posibles onces para el partido: