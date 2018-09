Sergio González: "Nos hemos quitado una piedra de la mochila"

El Real Valladolid está a poco más de 24 horas de volver a jugar una nueva jornada de LaLiga Santander. Tras el encuentro del sábado ante el Celta donde el equipo empató 3-3, con goles de Óscar Plano, Enes Ünal y Leo Suárez, el conjunto blanquivioleta se enfrentará al Levante UD, que viene de recibir seis goles del Sevilla.

Hoy el protagonista ha sido Sergio González, quien ha hablado en la previa al encuentro en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla y que destaca que una victoria supondría "un gran espaldarazo".

"Mañana puede ser un partido importante para nosotros para conseguir esa explosión con nuestra gente y ojalá sea una victoria", comenta Sergio González.

La primera cuestión que le preguntaron ha sido las decisiones del VAR en los encuentros del Real Valladolid, en el que comentó que "el VAR está funcionando bien en cuestiones relativas con los fueras de juego, pero no entiendo por qué el otro día no apareció para juzgar la jugada del penalti a Kiko Olivas. Creo que tenemos que afinar aún a la hora de unificar ese criterio".

Ante el Celta, el equipo cortó de raíz la racha sin goles. Tras cuatro jornadas, el Real Valladolid no marcó uno, sino tres y Sergio González lo valoraba así: "Nos hemos quitado una piedra de la mochila. La sensación de volver a celebrar un gol, para el equipo es importante. Ahora hay que seguir. Al final hemos abierto el grifo y ojalá siga saliendo mucha agua del mismo".

El Levante viene de recibir una goleada y "querrán reivindicarse". El conjunto azulgrana "es un equipo muy cohesionado y muy bien gestionado por su entrenador. Tenemos la duda de si va a modificar algo en el once y apostará por un centro del campo menos ofensivo. También dudamos sobre la posición de Morales”, explicó el técnico blanquivioleta.

Convocatoria

Sergio González ha facilitado la convocatoria para el encuentro: Masip, Yoel, Antoñito, Moyano, Calero, Kiko Olivas, Moi, Nacho, Anuar, Borja, Alcaraz, Toni, Míchel, Leo Suárez, Óscar Plano, Miguel, Duje Cop y Enes Unal.

Joaquín, Keko, Verde y Luismi no pueden entrar por lesión, mientras que Cotán y Guitián, no entran por decisión técnica. Ivi, por contrato, no podrá participar.