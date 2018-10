Duelos de mucha intensidad

El duelo entre el Real Sporting de Gijón y la UD Las Palmas, es uno de esos duelos míticos del fútbol español. Dos equipos históricos que vienen de fracasar en la pasada temporada. Los asturianos en la segunda división, siendo eliminados en la primera ronda del Play Off de ascenso. Por su parte, los canarios vagaron por LaLiga Santander, en un año en el que nada parecía salir bien. Al no compartir categoría, en la campaña 2017/18, Sporting y Las Palmas no se vieron las caras. Sin embargo, se trata de un duelo que se ha dado en numerosas ocasiones a lo largo de los años

Siempre que cruzan sus caminos nos dejan partidos tensos y emocionantes, con mucha intensidad, peleándolo hasta el último minuto. Tan intensos son estos duelos que, en los últimos 13 partidos, se han mostrado hasta 8 cartulinas rojas. Un dato muy significativo.

Por suerte para el Sporting, el partido se juega en El Molinón. Y es que los asturianos no ganan en el Estadio de Gran Canaria desde el año 2004, cuando lo hicieron por dos goles, por uno de los locales.

Si tenemos en cuenta los partidos entre ambos clubes desde principios de este siglo, la balanza se inclina a favor de los de Gran Canaria. En los 21 partidos que se han jugado, solo cuatro acabaron con victoria del Sporting, ocho lo hicieron con victoria de Las Palmas, y nueve encuentros finalizaron con tablas en el marcador.

Todo parece indicar que el sábado 29, a las 18.00h, se disputará un auténtico partidazo. Es cierto que los equipos llegan con dinámicas bien distintas. En la anterior jornada, los de Manolo Jiménez lograron derrotar al poderoso Málaga. Por su parte, el Sporting ya encadena tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria con dos derrotas a domicilio, y un empate en El Molinón frente al Numancia. Es una buena oportunidad para que tanto el equipo, como Baraja, demuestren que las cosas pueden funcionar.