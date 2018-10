Jonathan Pereira: "Desde que empezó la liga, el equipo ha competido en todos los partidos"

Probablemente no acabe como uno de los máximos goleadores de la liga, pero Jonathan Pereira es uno de los delanteros más determinantes de la categoría de plata. Sus años de experiencia, tanto en Primera como en Segunda División le avalan, y esta temporada ha arrancado con la plena confianza del cuerpo técnico alfarero.

Pereira ha destacado el gran inicio de liga del equipo, que ha venido acompañado de muy buenas sensaciones en el juego: "Desde que empezó la liga, el equipo ha competido en todos los partidos. No perdemos la cara en ningún momento, nos hemos enfrentado a algunos de los equipos importantes. Después de esta victoria, tenemos la motivación de seguir enlazando victorias, en casa y ante un gran rival como es el Oviedo. Estamos con muchas ganas y muy motivados para seguir creciendo".

El próximo domingo los alfareros reciben al Real Oviedo, último equipo en el que militó Pereira antes de llegar al Alcorcón. "Ya estamos trabajando cosas para contrarrestar su juego, su presión y su forma de atacar, aunque esto lógicamente lo hacen todos los equipos. Ellos también estarán trabajando durante esta semana para contrarrestar nuestra forma de jugar, que creo que está siendo bastante completa. Defensivamente el equipo es muy sólido y ofensivamente estamos creando más ocasiones y las estamos aprovechando, como ya se vio en el último partido", destacó el delantero alfarero.

Hasta el momento, Pereira ha sido titular en los seis partidos de liga, anotando el gol de la victoria frente al Mallorca en la tercera jornada: "Estoy contento porque estoy jugando y ayudando al equipo a sumar puntos. He tenido la suerte de no lesionarme como me pasó en la pretemporada del año pasado y gracias a ello estoy teniendo continuidad y eso lo estoy notando para bien. Me veo bien y con muchas ganas de seguir aportando al equipo".

Al igual que hizo su compañero Juan Muñoz, Pereira hizo un llamamiento a la afición alfarera de cara al partido del próximo domingo: "Nosotros nos vamos a dejar la piel, en cada partido lo hemos hecho y de momento nos están saliendo bien las cosas. Cuanta más gente venga, mucho mejor. Notamos el aliento que nos dan, nos ayudan a luchas hasta el último minuto. Estamos disfrutando dentro del campo y queremos hacer disfrutar a toda la gente que está fuera".