Marcelo: "Me duele más la derrota que la lesión"

Marcelo está en el foco de las críticas tras su partido de ayer frente al Sevilla donde tuvo errores defensivos que acabaron siendo goles en contra, además, sufrió una rotura en el gemelo izquierdo en el minuto 72 de partido que le obligó a abandonar el campo.

Respecto a su lesión, Marcelo dijo "A ver mañana cómo estoy, ahora mismo estoy tocado, pero me duele mucho más la derrota".

El lateral brasileño tiene claro una cosa, esta derrota sirve como aprendizaje para el resto de partidos: "No podemos tener los mismos fallos los próximos partidos. Hay poco tiempo para analizar pero tenemos que cambiar ya. La derrota duele pero tenemos que tener la cabeza alta para hacer un buen trabajo en el próximo partido".

Marcelo tiene claro algo que ya dijo Asensio pero a la inversa: "Es lo mismo perder por uno que por tres". Además añadió que "No es que haya sido una primera parte mala es que el Sevilla ha sido superior, sobretodo en la primera parte, hemos intentado crear algo en los últimos cinco minutos de la primera parte pero al final tres goles es difícil de remontar".

Sobre la dificultad de sacar resultados positivos ante equipos grandes: "Preocupante claro que es, si no consigues los tres puntos siempre es preocupante pero yo creo que no quiere decir nada, intentamos jugar todas las competiciones para ganar siempre".

Le preguntaron si creía que el viaje a Londres para la gala The Best había afectado al partido a lo que Marcelo dijo con claridad que no les había afectado.

Marcelo completó así su partido número siete de la temporada sumando partidos de Supercopa, Liga y Champions League.

El próximo partido del Real Madrid será frente al Atlético de Madrid y Marcelo está en duda debido a la lesión sufrida anoche ante el Sevilla.