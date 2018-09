El Valencia CF, jugadores top, temporada regular

El próximo rival que visitará el nuevo Anoeta será el Valencia CF de Marcelino García Toral. El combinado ché viene en una situación crítica puesto que es el único equipo, junto con el Real Valladolid, que todavía no ha ganado en la temporada 2018/19. El cuadro valenciano llega a San Sebastián décimo quinto con un total de cinco puntos y un bagaje de cero partidos ganados, cinco empatados y uno perdido.

No obstante, no hay que tomarse demasiadas confianzas con los de Marcelino. El Valencia CF este año está disputando tres competiciones. La Liga Santander, la Copa del Rey y por último, competición internacional: la Champions League. Mestalla ha vuelto a vestirse con sus mejores galas para presenciar la vuelta del Valencia a la máxima competición europea después de que los blanquinegros acabaran cuartos la temporada 2017/18.

A pesar de no estar ejecutando su mejor juego en el inicio de la presente campaña, los de Marcelino tienen en sus filas a jugadores de una talla mundial que son capaces de hacer mucho daño. Destacan los nombres de Gayá, siendo uno de los mejores laterales izquierdos españoles, he hecho es internacional sub-21 por España. En la zaga de centrales Gabriel Paulista es el mejor. El portugués ya ha hecho ver sus inmensas cualidades a pesar de no estar mostrando su mejor versión.

En el centro del campo poseen jugadores del nivel de Wass, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler, Denis Cheryshev o el recién recuperado Coquelin. Si estos hombres juegan a su mayor categoría está claro que sería uno de los mejores centros del campo de La Liga.

Por último, en la zona más adelantada de la pizarra, Marcelino dispone de un material tremendo. La artillería que tiene el Valencia CF en el ataque es, sin duda, de las mejores de España. Rodrigo, internacional absoluto por España es el jugador que juega en punta. A las bandas, Guedes y Santi Mina. Uno internacional absoluto por Portugal y siendo uno de los jugadores revelación de la pasada campaña. El otro ya ha sido internacional sub-21 teniendo actualmente 22 años.

Aún y todo, recambios de lujo. Kevin Gameiro, exjugador del Atlético de Madrid y Sevilla FC entre otros, es un delantero que si está al nivel en el que jugó en el combinado andaluz se puede hinchar a marcar goles. Otro de los posibles recambios es Batshuayi, medalla de bronce en el Mundial de Rusia 2018.

En definitiva, el Valencia CF es un equipo muy duro de roer y que además, vendrá con ganas de sumar su primera victoria. La Real Sociedad deberá mostrarse seria si quiere lograr los tres puntos en su tercer partido en casa.