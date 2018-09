Sergio González: "Hemos reaccionado al gol para ganar"

El ambiente que se vive en el Real Valladolid ha cambiado. Tras dos jornadas en las cuales han ganado y han marcado gol, el equipo es otro.

Sergio González habló en la rueda de prensa posterior y se le notó más aliviado que otras veces tras quitarse la piedra de la mochila, también llamada victoria.

Lo primero que le preguntaron fue por el gol de Nacho de jugada ensayada, diseñada por el segundo entrenador, Diego Ribera. “El principal mérito es de los jugadores. Si Michel no golpea como golpea, si Plano no arrastra, si todos cumplen su función, luego llega Nacho. Trabajamos de la mano, no solo en el aspecto a balón parado sino aspectos tácticos. Vamos de la mano en todos los aspectos. Contento por él porque se lo merece”.

El equipo ha conseguido la primera victoria de la temporada, en la que Sergio González comentó que “Hemos hecho muy buen partido. En la primera parte nos ha faltado acierto en el último centro. El gol nos ha podido marcar negativamente, pero hemos reaccionado y hemos remontado. En los últimos minutos el temor a perder lo que tienes, nos ha metido atrás y hemos sufrido. En los primeros partidos habíamos hecho muchas cosas bien y esta victoria viene a refrendarlas”.

El míster tendrá varias bajas para el encuentro ante el Villarreal del próximo domingo. Óscar Plano y Moyano se retiraron antes de tiempo por lesión. “Tenemos algunos jugadores que han salido tocados del partido y tenemos poco tiempo hasta el domingo para recuperarse, pero si no lo logran jugarán otros compañeros. Vamos a ver el alcance de las lesiones y si podemos recuperarles”.

El medio del campo ha repetido titulares con Alcaraz y Michel. El entrenador comentó que “siempre estoy buscando lo mejor para el equipo, que este bien conjuntado y funcione mejor. Es verdad que cuando enfrente tienes dos mediocentros que tienen recorrido, Rubén y Míchel pueden hacerle frente a ese pivote”.