Los azulgranas son los vigentes campeones de la competición. En primera posición y empatados a puntos con el Real Madrid, se verán obligados a revertir la situación para volver a la dinámica ganadora y así, defender título ante los rivales más difíciles. Con cuatro victorias, un empate y una derrota, el objetivo está fijado en mejorar el palmarés conseguido la temporada pasada.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://assets.vavel.com/img/vavel_logo_amp_blue_version.png", "height": 167, "width": 60 } }, { "@type": "BlogPosting", "headline": "Último partido del Fútbol Club Barcelona como local", "name": "VAVEL.com", "author": { "@id": "elenals23" }, "publisher": { "@id": "VAVEL.com" }, "url": "/es/futbol/2018/09/28/fc-barcelona/946389-fc-barcelona-vs-athletic-club-de-bilbao-en-vivo-y-en-directo-online-en-laliga-santander-2018.html#5bae64f3e4b159d02bfa325c", "datePublished": "2018-09-28T17:27:05.645Z", "dateModified": "2018-09-28T17:27:05.645Z", "mainEntityOfPage": "/es/futbol/2018/09/28/fc-barcelona/946389-fc-barcelona-vs-athletic-club-de-bilbao-en-vivo-y-en-directo-online-en-laliga-santander-2018.html", "articleBody": "

La última vez que los azulgranas disputaron un partido como locales fue en el partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Santander, cuando el Girona de Eusebio Sacristán visitaron el Camp Nou. Los de Ernesto Valverde no consiguieron pasar del empate ante los gerundenses, ya que acusaron mucho la expulsión de Clément Lenglet y fue Gerard Piqué quien consiguió que el equipo rascara un punto de un partido difícil.

La última vez que los vascos disputaron como visitantes un compromiso liguero fue en el partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Santander. Los de Eduardo Berizzo visitaron el Benito Villamarín para enfrentarse al Real Betis Balompié y consiguieron firmar un empate después de que los de Quique Setién reaccionaran en el marcador gracias a los goles de Marc Bartra y Sergio Canales.

Atentos, por parte del Fútbol Club Barcelona, a Leo Messi, siempre revulsivo para los azulgranas. El delantero argentino siempre se echa el equipo a sus espaldas y decide partidos con su efectividad de cara a portería.

Atentos, por parte del conjunto vasco, a Eduardo Berizzo, el estratega y nuevo técnico del Athletic Club de Bilbao. Con él, los vascos no han terminado de conseguir un buen arranque, pero como ya se le vio en el Celta o en el Sevilla, sus equipos demuestran personalidad, siempre quieren la pelota y tienen un gran espíritu, algo que sin duda, supondrá dificultad para los vigentes campeones.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://assets.vavel.com/img/vavel_logo_amp_blue_version.png", "height": 167, "width": 60 } }, { "@type": "BlogPosting", "headline": "El estadio", "name": "VAVEL.com", "author": { "@id": "elenals23" }, "publisher": { "@id": "VAVEL.com" }, "url": "/es/futbol/2018/09/28/fc-barcelona/946389-fc-barcelona-vs-athletic-club-de-bilbao-en-vivo-y-en-directo-online-en-laliga-santander-2018.html#5bae64f3e4b159d02bfa3254", "datePublished": "2018-09-28T17:19:00.282Z", "dateModified": "2018-09-28T17:19:00.282Z", "mainEntityOfPage": "/es/futbol/2018/09/28/fc-barcelona/946389-fc-barcelona-vs-athletic-club-de-bilbao-en-vivo-y-en-directo-online-en-laliga-santander-2018.html", "articleBody": "

El encargado de dictar sentencia en el feudo azulgrana será Santiago Jaime Latre, un árbitro de fútbol de la máxima categoría del fútbol español, perteneciente al Comité de Árbitros de Aragón.

Comenzó arbitrando de casualidad en 1994 porque varios de sus compañeros en el instituto eran árbitros. En esos momentos jugaba en el equipo cadete del Club Deportivo Sariñena. Fue ascendiendo por las categorías del fútbol regional aragonés hasta llegar a la Tercera División de España. En el año 2002, se le comunicó su ascenso a Segunda División B. En la temporada 2009/10, consiguió el ascenso a Segunda División, donde discurrió cinco temporadas hasta que en la temporada 2014/15 consiguió el ascenso a Primera División junto al colegiado vasco Iñaki Vicandi Garrido y al colegiado andaluz Mario Melero López.

Debutó el 29 de agosto de 2014 en Primera División en el partido que disputaron el Getafe y la Unión Deportiva Almería.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao en vivo, perteneciente a la 7ª jornada de LaLiga Santander. 