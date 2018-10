López Garai: "Con intensidad tenemos más capacidad de reacción"

Aritz López Garai ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Osasuna. El Numancia viaja al Sadar con la intención de conseguir los tres puntos que no pudo lograr ante el Almería. La semana ha sido convulsa en Soria con la venta de las acciones del presidente del club, Francisco Rubio, que pasará a un segundo plano en la gestión del club. En lo deportivo, la derrota frente al Almería ha hecho bastante daño a los rojillos, que necesitan los tres puntos de forma urgente para mirar hacia arriba.

El míster vasco ha declarado que está tranquilo porque "no ha habido dudas" en el equipo, aunque sí, reconoce, "cosas que mejorar". Aritz López Garai ha garantizado movimientos en el once inicial, para contener a un Osasuna que "va a ser reconocible", con un "empujón inicial muy fuerte y un balón parado peligroso". La receta es clara, "no tenemos que liarnos a tirar pelotazos", ha dicho el míster.

Los errores han condenado al Numancia frente a sus rivales, algo que tiene que cambiar, y es que "los errores existen, si nuestra intensidad es muy alta aunque te equivoques tienes más opciones de reaccionar", tal y como ha dicho el técnico.

Uno de los aspectos a mejorar es la defensa de la estrategia, que "está penalizando bastante", aunque "son errores individuales y muy evitables". López Garai ha declarado que "hay que ser mucho más agresivos y contundentes".

El Numancia recupera a Carlos Gutiérrez y Unai Medina, Ripa y Alain Oyarzun serán duda hasta último momento. Fran Villalba vuelve tras haber cumplido sanción. Se especula con la posibilidad de que Borja Viguera vuelva al once inicial debido al bajo estado de forma de Guillermo en los últimos encuentros. En la defensa, Carlos Gutiérrez formará pareja de centrales con Atienza. Yeboah y Marc Mateu serán los extremos si Oyarzun no se recupera a tiempo.